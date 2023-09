La selecció absoluta masculina de futbol d’Andorra ha entrenat a les instal·lacions de TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa de Navata per preparar dos partits de classificació per a l’Eurocopa que es disputarà el 2024 a Alemanya. L’equip que dirigeix Koldo Álvarez de Eulate s’hi ha allotjat del 3 al 7 de setembre i ha agafat el relleu de conjunts professionals com el Montpellier HSC francès i l’Al-Arabi Sports Club de Qatar, que van fer estada al complex de l’Alt Empordà entre els mesos de juliol i agost. D’aquesta manera, TorreMirona es consolida un any més com a seu per acollir estades de preparació de clubs i seleccions de futbol de primer nivell.

Andorra juga demà dissabte a partir de les 18:00 hores a l’Estadi Nacional contra Bielorússia i el dimarts de la setmana vinent viatjarà fins a Sion per enfrontar-se a Suïssa a partir de tres quarts de nou del vespre (20:45 hores). L’equip, que compta una vegada més amb el defensa veterà de 43 anys Ildefons Lima entre els seus convocats, ha repetit estada a TorreMirona per segon any consecutiu. Actualment és l’últim classificat del grup I amb 1 punt, el que va aconseguir el passat mes de març a Kosovo (1-1). A Pristina el resultat va ser històric perquè Andorra només ha puntuat tres vegades en més de 60 compromisos de classificació per a l’Eurocopa.

Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que la presència d’equips professionals i seleccions nacionals al complex empordanès “demostra que la nostra línia de treball és la correcta, fent una aposta eficient per les estades esportives i aconseguint resultats en un mercat cada vegada més ampli i en clar creixement. També confirma el component desestacionalitzador d’aquestes concentracions. Les aturades de les competicions oficials degut a les finestres FIFA són una gran oportunitat per a nosaltres i les estem aprofitant”. Bouallala afegeix que “ja tenim diverses peticions per acollir equips els últims mesos de l’any i també pel 2024”.

Aquest any, a TorreMirona ja s’hi ha allotjat el Montpellier HSC francès, l’Al-Arabi Sports Club de Qatar, la selecció absoluta femenina de l’Aràbia Saudita i el combinat nacional sub23 de Qatar, així com l’equip de rugbi a 13 de Perpinyà Dragons Catalans, l’Sporting Union Agen francès, també de rugbi, i l’equip ciclista AG2R Citroën Team, que ha corregut l’últim el Tour de França. “Estem molt satisfets de la nostra feina i no només cuidem els equips de futbol, sinó que també tenim en compte d’altres esports, el que ens ha permès evolucionar i obrir mercats”, assegura.

L’Hotel TorreMirona Relais, de quatre estrelles i obert tot l’any, està equipat amb instal·lacions esportives d’alt nivell, entre les quals un camp de gespa natural. Una de les seves especialitats és l’allotjament de conjunts professionals de futbol per fer entrenaments intensius en tots els períodes de l’any, tot i estar obert a d’altres disciplines esportives. Històricament ha allotjat clubs d’arreu del món com el FC Barcelona, Villarreal FC, Girona FC, Gimnàstic de Tarragona, Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux, AJ Auxerre, Qatar SC, Halmstads BK, FC Bate Borísov, ADO Den Haag, De Graafashap, SC Young Fellows Juventus, FC Oetwil, Sporting Club, Chongqing Dangdai Lifani i la selecció absoluta de Veneçuela. S’hi sumen conjunts femenins de primer nivell com l’Olympique de Lyon i el Paris Saint-Germain. En l’àmbit esportiu, TorreMirona també ha acollit estades de conjunts ciclistes i de rugbi.

Els equips disposen d’un camp de futbol de gespa natural i mides oficials, i també d’un menjador privat amb menús adaptats a les necessitats dels jugadors, una sala de massatges, diverses sales de reunions, una piscina a l’aire lliure, un centre esportiu amb sala de fitness, pistes de pàdel i tenis, una piscina coberta i l’spa Dubhé, que compta amb jacuzzi, sauna, bany de gel i dutxes bitèrmiques.

Sobre l’Hotel Torremirona Relais

L’Hotel TorreMirona Relais disposa de 49 habitacions, el restaurant de gastronomia mediterrània Canigó i la terrassa Mirador –ubicats a l’hotel-, l’spa Dubhé i un camp de golf de 18 forats. L’allotjament a TorreMirona es complementa amb l’aparthotel Vila Birdie 4*, que es troba al mig del golf i ofereix 25 apartaments polivalents amb terrassa o jardí, amb 1 o 2 habitacions i cuina totalment equipada. També disposa de dues piscines exteriors situades a l’establiment i a l’aparthotel.

Des dels seus inicis, el 1998, TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa Resort promociona el territori en l’àmbit turístic, cultural i esportiu. Des de finals de 2014 els seus gerents són Yassine Bouallala i Jordi Comas. L’hotel de 4 estrelles compta amb una plantilla de 45 professionals i té una extensió de 3.200 m2. A l’hotel també s’hi celebren esdeveniments especials, casaments i actes d’empreses i el seu entorn compta amb un centre esportiu.