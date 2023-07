El Cistella ja ha tancat la ferida del descens a Quarta Catalana i mira el futur amb optimisme. Després de nou anys seguits a Tercera Catalana, ara el club cistellenc viu una profunda renovació en tots els àmbits per «començar a generar il·lusió». Són paraules de Miquel Montaner, escollit com a nou president de l’entitat en substitució de Xicu Vilarrasa.

Montaner és una de les ànimes de l’entitat. Es va retirar com a jugador el 2014, coincidint en l’any de l’ascens històric a Tercera Catalana com a campió de Quarta. Més tard, es va fer càrrec de l’equip com a entrenador. Tot i no estar oficialment a dins de la junta, en els darrers anys s’ha mantingut estretament vinculat al Cistella fent tasques de secretaria i de comunicació, entre altres. I ara agafa la presidència.

El nou president cistellenc considera que «sembla que baixar a Quarta Catalana és una catàstrofe, però jo ho veig com una oportunitat. Per retrobar-nos amb equips i companys de pobles veïns que fa anys que no juguem, i perquè tornem a tenir tots els jugadors del poble. També per no patir pel descens com ha passat quasi cada any; esperem que l’equip i els aficionats s’ho passin bé».

Montaner estarà acompanyat a la junta pels jugadors Ferran Auquer i Èric Sibecas, i en un principi el club només tindrà un equip, l’amateur.

De delegat a entrenador

La banqueta del primer equip també canviarà de mans. El nou entrenador és Juanma Rojas, conegut com a Chicho, que l’any passat exercia de delegat de l’equip i que també estava vinculat al Vilafant. El club confia en tenir una estabilitat a la banqueta, ja que el curs passat va tenir tres tècnics: Jairo Jiménez, Albert Sala i Marc Caritg.