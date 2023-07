El futbol platja altempordanès té una doble cita aquesta setmana a Alcaracejos i a Viso (Còrdova). Per un costat, la selecció catalana en categoria cadet i infantil, integrada pràcticament per jugadors de l’Alt Empordà i amb el rosinc Dani Haro com a entrenador dels cadets i ajudant dels infantils, competirà entre aquest dimarts dia 4 i dijous 6 en el Campionat d’Espanya de seleccions. Un cop acabat aquest esdeveniment, fins diumenge i en el mateix escenari el Roses Platja participarà a la Copa d’Espanya amb els equips juvenil i cadet.

Gruix de jugadors de l’AE Roses La selecció catalana cadet té set jugadors de l’AE Roses (Pau Borràs, Lluís Bojnowski, David Castilla, Mytoslav Bylo, Rayhnan Ek Boussettoaui, Bilal El Bassri i Maruan El Asri) i quatre del Figueres (Arnau Duran, Dani Cardosa, Erik Fuentes i Wail El Ouariachi). Per la seva part, l’infantil en té quatre de l’AE Roses (Mohamed Ouaaliti, Eudadl Casellas, Nacho Valladolid i Adam El Ouariachi) i del Sant Pere Pescador (Lucas Paola, Pau Roig, Lluc Puigbert i David Laguna), dos de l’Escala (Nil Castellà i Jan Reixach) i un del Base Roses (Rayan Masour).