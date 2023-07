L'Skatepark de Figueres va acollir, el dissabte 1 de juliol, una de les parades del circuit Esportcat Extreme d'esports urbans. El certamen va incloure tres modalitats esportives: BMX, Scooter i Skate. Els participants van optar a premis econòmics i els guanyadors van aconseguir una plaça pel prestigiós torneig Extreme Barcelona, que se celebrarà al setembre al Parc del Fòrum de Barcelona i que reunirà moltes de les estrelles internacionals de l'esport urbà.

Figueres és un dels punts de Catalunya escollits per les Urban World Series per acollir aquest classificatori, juntament amb Lleida, Tarragona, Palau-solità i Plegamans i Calafell. Així, el campionat atreu riders d'arreu de la província que venen a provar sort. És el segon any consecutiu que el circuit passa per la capital empordanesa, després de la seva creació l'any passat.

La prova va tenir lloc a partir de les 10 del matí i fins a les 8 de la tarda i va dividir-se en tres fases. Primer va ser el torn dels scooters, que van competir de 10 a 12 del migdia. A diferència de les altres disciplines, en la competició d'scooters es requeria estar federat i pagar una taxa d'inscripció. Tal i com explica Jack Reed, competidor en aquesta branca, aquest fet va causar una participació més baixa que en les altres modalitats. A partir de les 12 va ser el torn de la competició de BMX i, de 17 a 20 del vespre, es va cloure la jornada amb l'skate.

Els resultats i els guanyadors de les diferents disciplines seran publicats durant la setmana vinent.

Esport en auge

La consolidació del circuit arreu de Catalunya i a Figueres és la mostra del "creixement exponencial" dels esports urbans i "la identificació dels joves amb aquests". Així ho explica Carol Noguero, periodista especialitzada d'Urban World Series, que ahir va assistir presencialment al certamen. Noguero destaca els valors d'aquest tipus d'esports: "Els riders sempre es donen suport quan quan guanyen, però sobretot quan perden. Els joves ara poden canviar la pilota de futbol per un scooter, un skate o una BMX". Jack Reed, rider, valora positivament l'organització de l'esdeveniment: "ho veig bé, ja que a la nostra zona no es tendeix a fer gaires competicions regulades en el camp dels esports urbans".

La periodista explica que aquestes proves classificatòries suposen "un gran repte" pels amants dels esports urbans, gràcies a l'oportunitat d'obtenir una plaça per l'Extreme Barcelona. No obstant això, Noguero reconeix que l'assistència de participants va ser baixa i es va mantenir en la línia de l'any passat. A l'hora d'explicar aquest fet, els riders posen el focus en la situació de l'Skatepark dins el nucli urbà de Figueres i en les característiques del parc, que dificulten certes disciplines i resulten poc atractives per a la captació de participants.