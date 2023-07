Aires renovats en el Futbol Club Sant Pere Pescador a partir de la temporada vinent, tant en l’àmbit institucional com l’esportiu. El club celebrarà l’assemblea extraordinària de socis el 7 de juliol i, si no hi ha cap contratemps ni es presenta un grup alternatiu, s’escollirà Agustí Guri com a nou president en substitució de David Llach. També hi haurà relleu a la banqueta del primer equip masculí, que passarà a mans de Jordi Vilà, conegut com a Trona, en detriment d’Enzo Galli.

Guri ja havia estat president del club en anys anteriors i actualment era col·laborador de l’entitat. Llach tanca una etapa de tres anys com a president, però continuarà vinculat al club com a tresorer i com a entrenador d’equips de futbol base. Alie Sowe serà el secretari i delegat alhora del primer equip. Entrenadors del Vilamalla Pel que fa al primer equip, que s’ha mantingut a Tercera Catalana després d’un gran final de curs amb l’arribada de fitxatges, també canviarà de propietari. Trona prové del Vilamalla, tercer classificat de Quarta Catalana, i anteriorment havia estat vinculat a l’Escala, en què havia arribat a ser segon entrenador del primer equip, i al Cadaqués, Esplais i Peralada. Trona tindrà com a tècnic ajudant Pol Quintana, amb qui compartia cos tècnic a l’equip vilamallenc el curs passat.