L'exentrenador del Figueres, Jaume Oliver, ha mort aquesta nit a 89 anys. El tècnic tenia una dilatada experiència al futbol català, on va passar sobretot per les categories inferiors del Barça i també va dirigir, entre altres, el Sants, el Martinenc o el Premià. També va entrenar el Figueres, a Segona Divisió, durant dos mesos després de la destitució de Joaquín Peiró la temporada 1989-90. Tot i això, després de tres empats i tres derrotes va presentar la dimissió i va ser substituït per Paco Martínez.