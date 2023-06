El Peralada va posant fil a l’agulla a la cinquena temporada consecutiva a Tercera, entre Tercera RFEF i Tercera Divisió. En els darrers dies els verd-i-blancs han anunciat els tres primers fitxatges: Ferran López (Tona), Iker Vázquez (Girona juvenil) i Jandro Sánchez (Vilassar de Mar).

Ferran López, conegut com a Ferri, prové del conjunt osonenc, de Tercera RFEF, i és un carriler de banda esquerra que va pujar a Segona RFEF amb l’Olot fa un any. Anteriorment, el banyolí, de 27 anys, havia militat al Girona B i al futbol base blanc-i-vermell.

Del planter dels de Montilivi també prové el migcampista begurenc Iker Vázquez, en aquest cas del juvenil A, de Divisió d’Honor. Vázquez és un jugador de 19 anys que ja havia dirigit Àlex Marçal, nou entrenador del Peralada, en anteriors ocasions. El fins fa poc ajudant de Miquel Àngel Muñoz també havia tingut a les seves ordres Jandro Sánchez, migcampista gironí de 22 anys que prové del Vilassar de Mar, de Tercera RFEF, i que té passat al Granollers i a l’Horta.

Aroca és la quarta baixa

El Peralada encara no ha anunciat cap futbolista renovat, però aquest dilluns 26 de juny ha comunicat que el porter David Aroca no continuarà sota els pals a la pròxima temporada (2023-2024). El de Torelló ha estat titular indiscutible de l’equip des que hi va fitxar el 2019, procedent del Figueres, jugant més de cent partits. En el seu període a l’Alt Empordà ha guanyat sis trofeus dels Amos de l’Àrea –vegeu pàgina anterior.

Aroca s’afegeix a les baixes del defensa Jordi Palacios (Terrassa) i dels dos màxims golejadors, Marc Nierga i Sergi Solans: l’olotí és previst que jugui a la lliga andorrana i el lleidatà tornarà al Girona, que el tenia cedit aquest any.