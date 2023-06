Roger Vidal serà l’entrenador del primer equip del Figueres a partir de la propera temporada. Era un dels noms que sonava amb més força per ocupar la banqueta unionista, de Superlliga Catalana - Lliga Elit, i el club ho ha anunciat aquest dilluns.

El tècnic garrotxí prové del Banyoles, de Primera Catalana, i ocuparà la plaça deixada per Víctor López i per Arseni Comas. Vidal coneix Vilatenim de primera mà perquè hi va jugar durant dues temporades, a Tercera Divisió, entre el 2014 i el 2016. El de Castellfollit de la Roca havia dirigit el juvenil A de l’Olot, a Lliga Nacional, abans de fer el salt al futbol amateur amb els del Pla de l’Estany.