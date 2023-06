«El Peralada era el millor lloc per fer el salt al futbol amateur»

Després d’incorporar-se la temporada passada al club xampanyer com a segon i tastar la Tercera RFEF per primera vegada, Àlex Marsal recupera el rol de tècnic principal en el que serà el seu debut a la categoria. L’entrenador té l’aval de les cinc temporades en què va dirigir el juvenil A del Girona a Divisió d’Honor.

Va deixar el juvenil A de Divisió d’Honor del Girona, per ser el segon entrenador del Peralada i ara s’ha convertit en el primer del club xampanyer. Un any després, està content de la decisió?

Volia tornar a ser primer entrenador un moment o altre. No sabia si seria aquest any o el que ve, però algun dia volia tornar a ser-ho. Vaig sortir del futbol base per fer al salt al futbol amateur perquè volia viure noves experiències.

Què li ha semblat el futbol amateur?

M’ha agradat el canvi. He trobat un vestuari espectacular. Els jugadors t’ho posen tot molt més fàcil que possiblement en un altre equip de futbol amateur. El tipus de futbolista que hi ha a Peralada és sa, amb una combinació d’experiència i gent jove increïble. És per això que ha anat com ha anat aquest curs (l’equip es va classificar al play-off d’ascens).

Començar de segon li ha servit una mica d’adaptació i/o preparació?

No havia tastat mai el futbol amateur. És totalment diferent al que estava acostumat fins aleshores, ja que entrenava nanos joves i d’un altre perfil. Aquí hi ha futbolistes consagrats, que porten molts anys jugant al futbol amateur o que, fins i tot, han estat a l’elit i ara estan en una categoria digna per ells. També n’hi ha d’altres totalment diferents que pugen del juvenil i viuen un altre tipus de mercat. La Tercera RFEF és el fang. Molts estem acostumats a viure el futbol base d’una manera semiprofessional o professional, com al Girona, i ara ens hem trobat un altre tipus de futbol.

Trobava a faltar ser primer, però? Tants anys sent-ho al Girona...

Una mica. No havia fet mai de segon entrenador i ha estat una experiència molt profitosa. Li estic molt agraït a en Miquel Àngel (Muñoz) perquè he après molt sent el seu assistent.

Com va sorgir l’oportunitat de ser l’entrenador del Peralada?

El Peralada va fitxar-me l’any passat per fer de segon, en un principi els hi vaig dir que no m’hi veia, però al final ho vaig rumiar i vaig acceptar perquè volia tastar el futbol amateur. Aquesta temporada s’ha donat la circumstància que han apostat per fer un canvi de rumb. Tinc moltes ganes de començar.

Com serà el Peralada d’Àlex Marsal?

La idea de joc no variarà gaire. Els futbolistes manen l’estil i és la filosofia que hi ha a Peralada també pel tipus de camp que tenim. Serem un equip que vulgui tenir la pilota amb un bon tracte pel futbol. A partir d’aquí, farem créixer l’equip. Hem d’intentar fer la millor plantilla possible per intentar fer el millor futbol possible.

Hi haurà gaires canvis a la plantilla?

Hi haurà canvis, però no serà cap revolució. El gruix de la plantilla seguirà en un 70% i serà bastant semblant. L’any passat ja li vaig expressar al Peralada com sentia que havia de ser l’equip o com m’hi podia trobar còmode. Alguns futbolistes importants marxen com Joan Tomàs, que en principi es retira i s’incorpora al cos tècnic. El perdem a la plantilla, però sumarà des de la banqueta perquè és un jugador amb moltes experiències. Ens pot ajudar a tots, a mi i als jugadors.

Alan Baró encara té corda per estona?

L’Alan, sí! També en Romero, Micaló… Són jugadors que formen part de l’escut. A part de l’experiència que tenen, són molt bones persones. Han viscut les mil i una en el futbol -jo per exemple no- i en diverses situacions sempre estan disposats a donar un cop de mà. Si havia de fer el salt al futbol amateur en algun lloc, el millor era el Peralada. Ho tinc clar. Per l’entorn, la directiva i pel perfil de futbolistes que hi ha a la plantilla.

Vostè creu fermament en l’aposta pel jovent.

Lògicament, a l’equip hi ha d’haver experiència perquè estem a Tercera RFEF, però també hi ha d’haver joventut amb ganes de fam que faci créixer al Peralada encara que per ells sigui de pas. Buscarem un perfil de jugador que vulgui anar cap amunt i nosaltres puguem donar-li les eines per acabar en categoria superior.

Com es cobriran les baixes de Sergi Solans (acaba cessió) i Marc Nierga? Van ser el màxims golejadors de l’equip.

Buscarem un perfil de jugador d’aquest estil: ràpids i joves. Tenim pensat fer un parell de fitxatges, que esperem poder anunciar aviat. Hem de tenir paciència.

L’any passat va dir en una entrevista al Diari deGirona que «els jugadors no només venen a entrenar i marxen, sinó que venen a fer créixer el club». Ho manté?

És l’objectiu. Hem de ser egoistes les dues parts. Nosaltres hem d’intentar fer créixer al jugador i el jugador intentar fer créixer el club. Si les dues coses passen és bona senyal, tant per al Peralada com per al jugador. Enguany tenim el cas de dos futbolistes que fan el salt: Solans se’n torna al Girona i Jordi Palacios ha fitxat pel Terrassa que té la intenció de pujar a Primera RFEF.

Iñaki Codinach tornarà a ser el seu ajudant. Hi ha una mica de filosofia Girona en aquest Peralada?

És el que mirarem de recuperar. Volem ser un equip que tingui fam. En parlàvem amb l’Iñaki, els dos tenim la mateixa sensació que quan començàvem amb el juvenil de Divisió d’Honor del Girona ara fa sis anys. Per nosaltres era tocar el cel i tenim la mateixa sensació. Últimament, ell estava una mica desconnectat del futbol, però torna a tenir de nou la il·lusió. El tipus de futbolista que hi ha aquí te la fa tenir i també la junta. El Peralada és un club casolà, humil i treballat. Està per créixer. El juvenil i el cadet han pujat a Preferent… És un referent important a l’Alt Empordà.