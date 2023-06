Un rellotge situat en un dels laterals de l’enorme sala mostra el compte enrere, 15 minuts, mentre al mòbil arriba l’ordre: «Taula número 32». I allà, cara a cara i durant un temps limitat a un quart d’hora, el representant del Reial Oviedo es reuneix amb, posem-hi, un club noruec. Després de la breu trobada, un senyal acústic indica el canvi de taula i al mòbil arriba una nova ubicació: «Taula número 12». I durant el mateix període, el representant blau conversa amb un director esportiu d’un club, per exemple, argentí. Es tracta d’un ‘speed dating’ (cites ràpides) aplicat al futbol i els seus impulsors asseguren que moltes d’aquestes trobades acaben en enamorament sobtat.

El sistema de cites és només una branca més de les que ofereix TransferRoom, l’eina de moda al món de l’incontrolable mercat del futbol. Un sistema ràpid, intuïtiu i directe que permet en un simple cop d’ull al mòbil buscar futbolistes atractius. La forma de contactar i l’esperit de l’aplicació fa que se’l conegui en aquest món com «el Tinder del futbol», com remarca un director esportiu que ha experimentat amb l’eina.

Un total de 12 equips del futbol professional espanyol tenen compte a TransferRoom: el Barça, l’Athletic, el Getafe, l’Oviedo, l’Almeria, el Valladolid, l’Elx, l’Alabès, el Llevant, el Saragossa, el Leganés i el Màlaga. En total, figuren 700 clubs de 100 lligues repartides per 60 països diferents.

Un «like» a un futbolista

Un «like» a un futbolistaPerò, què va abans d’aquestes cites multitudinàries? ¿Com funciona l’aplicació? Els clubs poden posar a l’aparador qualsevol futbolista amb qui no compten i fixar un preu des del mòbil. També poden buscar jugadors interessants d'acord amb uns filtres previs.

Fins i tot reben oferiments d’agents i altres equips que amb un moviment de dit es convertiran en l’inici d’una bonica història o aniran directament a les escombraries. Un gest a la pantalla dicta sentència: cap a la dreta, ‘interest’: el match futboler; cap a l’esquerra, ‘dismissed’: seguim buscant. TrasferRoom va directe al gra. Com Tinder.

Aquest és un dels principals objectius de l’eina: facilitar el contacte directe i evitar els intermediaris. «Com a consumidor veia com eBay i Amazon han transformat la manera de comprar de la societat. Comparat amb aquests sectors, el mercat del futbol està ancorat en el passat», explica al diari La Nueva España, del grup Prensa Ibérica, Jonas Ankersen, fundador i CEO de TransferRoom.

Aquest plantejament va portar Ankersen a estudiar a fons com millorar les condicions del mercat: «La meva investigació va mostrar que els clubs compradors no tenien clar quins jugadors estaven disponibles per ser fitxats, i que els venedors no sabien quins perfils buscaven els compradors».

La venda de Cornud i l’interès per Bretones

La venda de Cornud i l’interès per BretonesL’Oviedo utilitza l’eina des de fa dos anys, expliquen, des d’un paper més passiu, sense mostrar públicament els seus plans. Però això no evita que hagi rebut l’interès internacional per alguns dels seus futbolistes.

«Comparat amb eBay o Amazon, el mercat del futbol sembla ancorat en el passat»

Li va passar amb Pierre Cornud. El primer contacte entre el Maccabi Haifa, d’Israel, i l’Oviedo es va produir a través de TransferRoom. Després, les converses van continuar de manera directa entre dirigents dels clubs per a una operació que va permetre als blaus ingressar 300.000 euros.

L’exemple de 10 milions

L’exemple de 10 milionsPer explicar el procés, Ankersen posa un cas concret, el que va portar al brasiler Evander, del Midtjylland danès, al Portland Timbers, de l’MLS nord-americana. «Portland va compartir en l’aplicació els criteris de la recerca d’un futbolista. Al Midtjylland li va arribar en temps real una alerta indicant que un dels seus jugadors, el centrecampista Evander, complia aquestes condicions», explica Ankersen. L’operació es va acabar tancant per 10 milions d’euros, al top 10 de fitxatges més cars de l’MLS.

«La màgia de TransferRoom és que permet compartir informació amb altres clubs i agents amb només prémer un botó», destaca Ankersen, que parla de més de 3.000 transferències des del seu llançament el 2017 i n’enumera les més costosos: Carlos Alcaraz, del Racing de Avellaneda al Southampton per 14 milions d’euros; Ejuke, del Heerenven al CSKA per 11,5, i el ja comentat d’Evander.

El cap de TransferRoom cita el Brighton i el Brentford, tots dos de la Premier League, com els clubs més actius a la plataforma i relata una altra marca: «El rècord des que un equip posa a l’aparador un jugador i rep l’interès d’un altre club és de 20 segons».

Les seves famoses cites

Les seves famoses citesI hi ha les trobades, per descomptat, coronades amb els ‘speed dating’, en què s’obre l’oportunitat d’estrènyer llaços amb clubs variats. Se n’organitzen dues o tres per temporada en un hotel. Fa alguns mesos se’n va celebrar una a Londres, on l’Oviedo va ser present. Una altra va tenir lloc a Madrid, a l’hotel. La propera serà la setmana que ve a São Paulo, Brasil.

Les reunions multitudinàries són de 15 minuts. «La idea de limitar-ho a 15 minuts és animar la gent que sigui concisa i vagi al gra. No són allà per xerrar, sinó per fer negocis», explica Ankersen.