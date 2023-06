Avui s’ha presentat el Campionat del Món de vela infantil, categoria Optimist, que es celebrarà fins el 25 de juny al Club de Vela la Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador. La competició internacional, que torna a l’estat espanyol després de 20 anys d’absència, reunirà a 259 regatistes de 56 països, d’edats entre els 10 i 15 anys. Són els millors regatistes sub-16 del món, que navegaran amb la petita embarcació individual Optimist, que és la d’iniciació a la pràctica esportiva de la vela per excel·lència.

A partir de demà, i durant vuit dies, competiran en categoria individual i per equips, en el camp regates a la badia de Roses. Una experiència sostenible i amb activitats de sensibilització ambiental Des de l’organització de l’esdeveniment s’ha aprofitat la celebració d’aquest campionat mundial per a joves per a potenciar la vessant més formativa de la pràctica de l’esport de la vela, emfatitzant els eixos de sostenibilitat i responsabilitat social. Per això, en paral·lel a les regates, els esportistes participaran al projecte “Campionat del món d’Optimist – Una experiència sostenible”, que compta amb accions formatives i educatives i que connecten amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en cadascuna de les iniciatives proposades. Entre d’altres, hi haurà activitats organitzades amb la col·laboració del Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava, la Fundació Barcelona Nàutica i la celebració al mateix càmping on estaran allotjats de la Fira Conscient, que tindrà lloc del 16 al 18 de juny. El Campionat del món es converteix doncs en una eina de sensibilització, promovent esdeveniments participatius, que al mateix temps posen en valor el model d’activitat turística de la Ballena Alegre i que el converteix en motor d’activació de la regeneració ecològica i econòmica del territori.

Pel que fa a l’organització del campionat també s’ha apostat per convertir-la en una experiència sostenible, i almenys dos dels vaixells que s’utilitzaran per a tasques de direcció i seguretat de les curses son totalment elèctrics.

Un impacte econòmic superior als 11 milions d’euros

La majoria dels 259 joves regatistes, vinguts dels cinc continents, han arribat a la Costa Brava acompanyats de les seves famílies i personal dels clubs de vela, amb estades que superaran els 15 dies. L’estudi d’impacte econòmic de la seva participació al campionat indica una xifra superior als 11 milions d’euros, en un territori que per les seves característiques meteorològiques i capacitat organitzava s’ha posicionat com una referència mundial per la pràctica dels esports nàutics. L’organitzador d’aquest campionat, el Club de Vela la Ballena Alegre, ja treballa per acollir l’any vinent els campionats del món de la categoria F-18 Catamarà i el de Windsurf.

La presentació del Mundial d’Optimist s’ha fet aquest matí als jardins del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, amb la presència d’Anna Caula, Secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya; Miquel Noguer, President de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona; Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador; Josep Bofill, alcalde de L’Escala; Sigrid Beckman, vicepresidenta de l’Associació Internacional d’Optimist (IODA); Àlex Trias, Director Gerent de Camping Car – La Ballena Alegre Costa Brava i Pep Subirats, director esportiu del Club de Vela la Ballena Alegre.

Anna Caula ha destacat la vinculació de l’esport de la vela, representat per un esdeveniment internacional com aquest mundial, amb la descoberta de l’entorn natural de la Costa Brava a infants d’arreu del món. De la seva banda, Miquel Noguer ha subratllat la importància de l’esdeveniment en el marc d’un projecte sostenible i de preservació del medi natural, i que al mateix temps converteix l’esport com eix vertebrador del patrimoni històric, cultural, gastronòmic i turístic.