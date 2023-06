La platja del Rastrell de Roses s’ha convertit en l’epicentre del futbol platja català i estatal els dos últims caps de setmana. Després d’acollir el Campionat Nacional de Primera Divisió, el dissabte i el diumenge passat va ser el torn dels Campionats de Catalunya. Era el primer cop que Roses acollia aquest tipus de campionats –agafava el relleu de les edicions celebrades a Torredembarra i a Vilanova– i els clubs de la vila no van decebre. El referent Roses Platja i l’AE Roses –amb jugadors vinculats al primer club– es van emportar dos doblets cadascun: en categoria sènior masculí i sènior femení, per un costat; i en juvenil i infantil, per l’altre. El quadre d’honor el van completar el cadet de la UE Figueres, que sumava el primer títol de futbol platja per al club figuerenc, i el Sogesport CE Futfem Talents barceloní, que es va endur el trofeu en juvenil femení.

Durant els dos dies hi van participar 36 equips dividits en sis categories. La competició era organitzada per la Federació Catalana de Futbol i Roses va exercir d’amfitrió amb el Roses Platja, AE Roses, Roses City i CF Base Roses. També hi van participar, en clau altempordanesa, UE Figueres, FC L’Escala, UE Cabanes, FC Sant Pere Pescador i CE Llançà –van completar el cartell el Terrassa, Vilanova, Black Wolf Beachsoccer (Rubí), Caldes de Montbui, Bonaire, Sogesport, Sitges i Les Glòries. Suli Batis mostra el nivell El sènior del Roses Platja, entrenat per Nelson Hinojosa, va ser el clar vencedor després de superar el Terrassa FC (12-1) a la final. Els rosincs, immersos en el Campionat Nacional de Primera Divisió, van demostrar el seu potencial i el rosinc Suli Batis, jugador també del Llevant i de la selecció espanyola absoluta, es va erigir en el protagonista amb un trio de gols i amb un ampli ventall de xilenes. Es tracta del quart títol en les darreres sis edicions per a l’entitat. Les fèmines del Roses Platja, que també juguen la lliga espanyola, van superar el CN Caldes (4-2) en una final igualada. El conjunt dirigit per Chivi i integrat per jugadores barcelonines van sumar el tercer títol en les últimes cinc edicions. L’AE Roses també va sumar dos títols, els primers per al palmarès del club. El juvenil masculí, dirigit pel mateix Suli Batis, es va desfer a la final del Sitges (5-4) amb un trio de gols de Sohaib Naciri. I l’infantil maculí, entrenat per Pavlo Bylo, jugador del Roses Platja, va superar el FC L’Escala (6-5) en una final vibrant on Nacho Valladolid, amb un repòquer de gols, va ser el protagonista. La UE Figueres va aixecar el seu primer trofeu amb el cadet masculí, dirigit per Eric Pérez i que va vèncer a l’AE Roses (5-4) a la final amb dos doblets de Dani Cardosa i d’Erik Fuentes inclosos. Jugadores de la Queens League aixequen expectació Al campionat sènior, a Roses, hi havia tres jugadores de la Queens League: Laura Vilaseca (Ultimate Móstoles), que va jugar amb el Sogesport, i Chivi i Nacha (Aniquiladoras), que van guanyar amb el Roses Platja. Els jugadors del Roses City, entre la sorra i la gespa Els jugadors del Roses City Martí Torrà, Raúl Blanco i Àlex Campos van tenir un dissabte mogut: van jugar el partit de 3a Catalana contra el Base Roses entremig del campionat de futbol platja. Suli Batis i Dani Haro, a la lliga europea a Portugal L’endemà de guanyar el títol amb el Roses Platja, els jugadors rosincs van marxar a Nazaré per jugar l’Euro Winner Cups. Batis hi competeix amb el Llevant i Haro amb el Recreativo de Huelva.