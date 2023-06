La temporada 2022/23 per a l'Escala ha acabat sent de matrícula d'honor. El conjunt que entrena Arnau Sala s'ha proclamat, aquest diumenge al migdia a Martorell, campió d'entre els campions de Primera Catalana després de superar, a la final, el Reus Reddis (2-2) a la tanda de penals. Els escalencs, que ja s'havien proclamat campions del grup 1 de Primera Catalana, han estat els més encertats del Campionat de Catalunya Amateur, on hi participaven els campions dels tres grups i el millor sotscampió.

Al camp de futbol CEM Torrent de Llops, de Martorell (Baix Llobregat), i dins del marc de la Festa del Futbol Català, l'Escala ha doblegat el conjunt reusenc als penals. Els altempordanesos han sortit adormits i al minut 20 perdien 0-2, però la reacció escalenca ha arribat. Abans del descans, Moha ha situat l'1-2 i a l'inici de la represa Marc Bech ha establert la igualada. En el punt fatídic, els blaugranes han estat més encertats. Els escalencs s'havien classificat directament per a les semifinals d'aquest campionat i feia una setmana s'havien desfet del Rubí (1-0), subcampió, amb un solitari gol de Henry Gilham. Ara, ja poden pensar en la propera temporada 2023/24, on jugaran a Tercera RFEF per primer cop.