La Platja del Rastrell, a Roses, acollirà els Campionats de Catalunya de Futbol Platja aquest cap de setmana, dies 10 i 11 de juny. L’esdeveniment comptarà amb una participació rècord, d’un total de 36 equips, amb la presència de 9 clubs de l'Alt Empordà. Els partits s’iniciaran a les 9 del matí i es disputaran en dos camps de joc situats a la zona coneguda com Les Palmeres, davant l'Hotel Marítim. Les finals tindran lloc els dos dies a les 6 i a les 7 de la tarda, i les dues en categories sènior es podran veure en directe per streaming per la televisió de la Federació Catalana de Futbol (FCF TV).

Roses s'estrena com a seu dels Campionats de Catalunya i enguany la principal novetat és l’ampliació de fins a les sis categories de caràcter competitiu. En aquest sentit, s’estrenaran dues noves categories: la juvenil femení i la infantil (les altres, seran sènior masculí i sènior femení, juvenil masculí, cadet masculí). La vila de Roses exercirà d’amfitrió amb el Roses Platja, AE Roses, Roses City i CF Base Roses. També hi participaran UE Figueres, FC L’Escala, UE Cabanes, FC Sant Pere Pescador, CE Llançà, Terrassa, Vilanova, Black Wolf Beachsoccer, Caldes, Bonaire, Sogesport, Sitges i Les Glòries El sistema de competició Els Campionats de Catalunya de Futbol Platja comptaran amb 3 parts de 12 minuts cadascuna, amb un descans entre parts de 3 minuts. El sistema de puntuació a la fase de grups serà de 3 punts per partit guanyat, 1 punt per partit empatat, i 0 punts per partit perdut. El primer classificat de cada grup accedirà a la final de la seva categoria. En cas d’empat a la conclusió del temps reglamentari de la final, es jugarà a una pròrroga d’un període de 3 minuts. Si es manté l’empat, hi haurà una tanda de penals, amb 3 llançaments per equip. A continuació podeu veure els horaris dels Campionats de Catalunya: L’FCF TV, en directe des de Roses Cada dia, els aficionats i aficionades al millor futbol platja català podran gaudir de fins a 3 finals a la platja del municipi altempordanès. Dues es jugaran de forma simultània a les 6 i a les 7 de la tarda. Podeu consultar més informació dels Campionats de Catalunya i els resultats dels partits clicant aquí.