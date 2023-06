La temporada 2022/23 no ha acabat per a l’Escala. Com a campió que va ser del grup 1 de Primera Catalana, ara està lluitant per proclamar-se campió honorífic del Campionat de Catalunya amateur. Aquest diumenge dia 11 de juny (11.30 h/Esport3 web), al camp de futbol CEM Torrent de Llops, de Martorell (Baix Llobregat), jugarà la final contra el Reus Reddis en el marc de la Festa del Futbol Català.

En aquesta competició, hi participen els campions dels tres grups de Primera Catalana i el millor segon. Els escalencs es van classificar directament per a les semifinals i el dissabte passat a casa es van desfer del Rubí (1-0), subcampió, amb un solitari gol de Henry Gilham.