Max Verstappen guanya el seu 40è gran premi amb Grand Chelem inclós (pole, victòria, liderar tota la cursa i volta ràpida) al mateix escenari on va començar aquest recompte, al circuit de Barcelona-Catalunya, el 2016, també amb Red Bull. Però aquest cop no ha necessitat cap toc entre Mercedes, sinó que ha liderat des de la primera volta, i ha arribat a la línia de meta amb un avantatge de 23 segons sobre Lewis Hamilton. Aquesta ha estat la sorpresa del cap de setmana, les Silver Arrows, perquè el tercer esgraó del podi també ha estat per l'equip alemany, amb George Russell. Carlos Sainz ha acabat en la cinquena plaça i Fernando Alonso en la setena.

La sortida de Verstappen ha consistit a protegir l'interior, ja que Sainz no ha provat d'avançar-lo per l'exterior. Però per darrere, no ha estat neta, i s'ha produït un toc entre Hamilton i Norris, que sorprenia tothom aconseguint la tercera caixa de sortida a la qualy. Però el toc amb el seu compatriota li ha costat la cursa al de McLaren, que ha estat en la darrera posició durant gairebé tota la cursa.

L'altre britànic, Russell, que sortia dotzè ha anat escalant posicions fins a arribar darrere el seu company d'equip, mentre que Pérez també fora de posició amb el lloc 11 per la sortida, hi arribava just darrere, sense poder llançar-li cap atac.

Sainz, per darrere, no ha tingut cap enfrontament, ja que Stroll i Alonso han mantingut les distàncies, per arribar en la sisena i la setena respectivament. De fet, l'asturià fins i tot ha avisat per ràdio que no provaria cap avançament sobre el seu company, i abans d'entrar a la recta de meta, ja saludava als més de sis mil aficionats de les graderies de Montmeló.

La major part de l'acció s'ha situat en la batalla del top 10, amb Tsunoda, Gasly i Zhou. Ocon havia assegurat la vuitena plaça, i el d’Alfa Romeo es disputava la novena amb Tsunoda, que mantenia l'interior de la primera corba i no deixava espai pel xinès. Això li ha costat una penalització de cinc segons pel d'Alpha Tauri, acabant la cursa en dotzè lloc. Els beneficiats han estat Gasly, que ha tancat els punts, seguit de prop per Leclerc, amb molts problemes a la sessió de classificació, i que sortia des del Pit Lane.

Piastri també ha protagonitzat una batalla, en aquest cas per la tretzena, contra l'altre rookie de la temporada, De Vries. Finalment, l'australià ha pogut mantenir la posició. Per darrere, arribaven Hülkenberg, Albon, Norris, seguits per Magnussen, Bottas i Sargeant.

Red Bull, amb 287 ja se situa a 135 punts de Mercedes, el segon equip al campionat de constructors. Aston Martin els segueix d’aprop amb 134, i Ferrari es queda enrere, amb 100 punts.

La propera cita de la Fórmula 1 serà el Gran Premi del Canadà al circuit Gilles- Villenueve entre el 16 i el 18 de Juny.