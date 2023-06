Max Verstappen sortirà primer aquest diumenge en el GP d’EspanyadeF1 (15.00 hores), que es disputa al Circuit de Barcelona-Catalunya, un dels traçats més exigents i tècnics de la temporada. La carrera, la 33a consecutiva que es disputa a Montmeló, promet emocions fortes i un desenllaç incert, ja que la climatologia pot ser decisiva perquè es manté el risc de pluja.

Verstappen, que va aconseguir la quarta ‘pole position’ en set grans premis, liderarà la graella després d’una Q3 d’alta tensió. El de Red Bull, líder del campionat amb 39 punts d’avantatge sobre Checo Pérez, ha aconseguit l’objectiu amb el millor temps del cap de setmana (1:12.272). Espectacular rendiment aquest cap de setmana de Red Bull, però especialment de Max, que ha dominat totes les sessions en un circuit en què el 2016 va aconseguir la seva primera victòria i on també va guanyar l’any passat.

Hem viscut una classificació molt estranya per les condicions delicades de la pista, en què era complicat posar en temperatura el pneumàtic i això ha propiciat que alguns dels favorits fossin eliminats aviat. Charles Leclerc va caure inesperadament en la Q1 i en la Q2 van ser ‘tallats’ Checo Pérez i George Russell. Tres pilots que acostumen a ser protagonistes en la lluita per la pole es van quedar fora sorprenentment.

Leclerc, eliminat en la Q1

Charles Leclerc, que l’any passat va aconseguir la pole position aquí, s’ha vist eliminat en una Q1 molt estranya amb la millora progressiva de la pista. El monegasc, que abans del seu últim intent i a 4’ de finalitzar la sessió ha estat parat per la FIA per pesar el seu cotxe, ha sigut penúltim. Checo Pérez es va salvar pels pèls. 1 dècima el va deixar en la quinzena plaça.

La Q1 es va aturar tot just començar. Tots els pilots van sortir a la pista amb pneumàtics slicks, però l’asfalt encara estava moll per la pluja caiguda durant el lliure 3 i es van succeir les sortides de pista. Fernando Alonso va deixar grava després de sortir en l’última corba, a l’inici de la recta principal, i van treure bandera vermella perquè els comissaris poguessin netejar.

L’asfalt ha millorat progressivament i quan s’ha reprès la tanda tots han tornat a la pista amb slicks. La millora de la mateixa era notable i els temps han començat a baixar ràpidament. Al final, el millor temps ha sigut de Lewis Hamilton (1:12.937) i la distància entre Norris, que era segon, i Bottas, el primer eliminat, va ser només de set dècimes. Leclerc, Albon, Sargeant, Magnussen i el finlandès van ser els eliminats.

Pérez, amb males sensacions

Verstappen ja ha mostrat tot el potencial en la Q2, quan en el seu primer intent ja ha baixat per primera vegada de 1:13. El neerlandès ha parat el crono en 1:12.760, un temps suficient per passar l’últim tall. La batalla per entrar a la Q3 és encesa i sobresurt novament Lewis Hamilton, que en el seu primer intent aconsegueix baixar els seus temps 1:12 (1:12.999), sentenciant el seu passi a la Q3.

En les últimes voltes la classificació ha canviat radicalment. Amb Verstappen renunciant al segon intent i amb Lando Norris col·locant-se novament segon, en la mateixa dècima que l’holandès (1:12.776) i que Carlos Sainz (1:12.790), que ha fet tercer. Els eliminats a la Q2 han sigut Pérez, Russell, Zhou, De Vries i Tsunoda. La gran sorpresa ha sigut la caiguda de Pérez, que aspirava a la primera línia, i també cal destacar l’incident entre Russell i Hamilton a final de recta, que van salvar un accident pels pèls.

Verstappen, a un altre nivell

L’exhibició de Verstappen es va completar en la Q3. Només Verstappen va fer el primer intent amb pneumàtic nou, la resta ho va fer amb usat i Max ja va sentenciar la sessió marcant el millor temps del cap de setmana (1:12.272). Dues voltes clau per decidir la graella, probablement la més disputada a excepció de la pole.

La batalla per la segona posició a la graella va ser espectacular, sobretot en els últims segons. Carlos Sainz aconseguint la seva millor posició de la temporada, d’un segon que se’n llepa els dits després dels últims problemes que ha tingut i que contrasta amb l’eliminació en el primer torn de Leclerc. De Sainz a Lance Stroll, sisè, hi havia dues dècimes i això reflecteix com de cara ha sigut una plaça a la primera fila. Fernando Alonso, que ha perdut rendiment del cotxe amb la sortida de pista de la primera tanda, ha sigut finalment novè.

Leclerc mostrava la seva frustració al caure eliminat en Q1