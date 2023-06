Els dos primers caps de setmana de juny la platja del Rastrell de Roses serà l’escenari del millor futbol platja català, estatal i fins i tot mundial. Entre aquest divendres 2 i diumenge 4 es disputarà una fase del Campionat Nacional de Primera Divisió en categoria masculina i femenina –10 equips per cada bàndol. I, el cap de setmana del 10 i 11 de juny, es jugaran els Campionats de Catalunya amb 36 conjunts repartits en diferents categories.

Roses serà l’epicentre del futbol platja català i estatal els primers caps de setmana de juny.

Sí, és històric per a la vila i un premi a la feina ben feta.

Quins són els equips favorits a la lliga que vindran a Roses?

A la categoria masculina el Recrativo de Huelva, Llevant, Melistar de Melilla, Marbella... i en femení el Terrassa, l’actual campió d’Europa.

Quins jugadors s’han de tenir en compte?

El Llevant vindrà amb sis jugadors internacionals de la selecció espanyola, el Marbella amb el capità d’Argentina, el Melistar amb cinc brasilers molt bons, el Recreativo també amb dos brasilers i el millor jugador japonès...

Quin és l’objectiu del primer equip del Roses Platja? Qui conforma l’equip?

A la lliga, l’objectiu ambiciós és classificar-nos per a la Final Four. Primer, però, volem obtenir la permanència. L’any passat vam quedar sisens. Poder jugar la lliga per primer cop a Roses, davant la nostra afició, serà un extra. Creiem que hi haurà capacitat per 300 persones. La plantilla està formada principalment per jugadors de l’AE Roses i del Roses City. Tenim el porter de la selecció francesa (German Salazar) i estem intentant fitxar el millor porter del món (Elliot Mounoud), que juga amb Suïssa.

I el femení del club?

Està format per jugadores de Barcelona, dues de les quals juguen a la Queens League, Chivi i Nacha, a l’Aniquiladoras. Per què no tenim jugadores de la comarca? A la lliga, quasi totes les jugadores estan en clubs de Primera, com l’Alabès, Eibar, Osasuna...

Tots els vostres jugadors venen del futbol-11. Es pot aprofitar alguna cosa de la gespa?

No. Es juga 5 contra 5, el terreny i la circulació de pilota és diferent; cansa més, el desplaçament és més lent i no pots conduir ràpid per terra. El futbol platja és atractiu, que es pugui deixar fer xilenes als jugadors si estan a l’aire fa que hi hagi més espectacle.

Roses fa molts anys que el futbol platja està en clara evolució.

Nosaltres vam crear club el 2010. Però a Roses ja hi havia una cultura del futbol platja gràcies al campionat local. En aquell moment, era un esdeveniment més social que esportiu, els jugadors no estaven formats. Ara, és al revés i la majoria de jugadors han estat o estan a l’escola i han jugat tornejos catalans o estatals.

Després d’organitzar aquests campionats, quin seria el següent repte a acollir?

Portar la Copa d'Europa, però val molts diners.