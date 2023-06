El taekwondista rosinc Joan Jorquera Cala s'ha penjat, aquest dijous a la tarda, la medalla de bronze en el Campionat del Món absolut de taekwondo que s'està celebrant a Baku (Azerbaidjan). El competidor del TKD Joan's de Roses ho ha aconseguit a la categoria de pes gall (-63 kg). Jorquera havia guanyat els quatre combats previs al llarg del dia d'avui (contra rivals de Croàcia, campió europeu, Xile, Mongòlia i San Marino) fins que a les semifinals ha topat contra l'espigat taekwondista tailandès Banlung Tubtimdang (2-0). Tot i que Jorquera havia començat amb bon peu, avançant-se en el marcador, el representant asiàtic ha acabat guanyant els dos primers combats i ja no s'ha hagut de celebrar el tercer.

Segon bronze Mundial, ara a Roma i fent camí cap als Jocs Olímpics de París

Aquesta és la segona medalla de bronze que es penja Jorquera, de 22 anys, en el Mundial absolut. El novembre passat, també va ser tercer en el Campionat del Món celebrat a Guadalajara (Mèxic). Amb el podi d'avui, el de Roses continua fent camí per intentar classificar-se per als Jocs Olímpics de París de 2024 -actualment, ocupa la setena posició del rànquing olímpic en -68 kg i s'hi classifiquen directament els sis primers. La propera competició serà a Itàlia, del 9 a l'11 de juny, on competirà al Gran Premi de Roma.