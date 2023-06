El Bellcaire d'Empordà és l'únic equip català d'entre Primera Divisió i Tercera Catalana que encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. El conjunt baixempordanès, dirigit per l'escalenc Pitu Batlle, és el líder del grup 16 de Tercera Catalana i té dues jornades per endavant per poder proclamar-se campió i ascendir a Segona Catalana. Els bellcairencs necessiten dos punts en dues jornades i aixecaran el títol aquest mateix diumenge 4 de juny (19 h) si guanyen al camp del Sant Pere Pescador, a la penúltima jornada. Si ho aconsegueix aquest cap de setmana, el títol seria especial per a Batlle, ja que va dirigir el conjunt santperenc anys enrere.

Tot i la brillant temporada (27 victòries, 5 empats i 0 derrotes) el Bellcaire encara no ha pogut celebrar la fita perquè darrere seu té un Palafrugell que també duu un ritme frenètic, a quatre punts de distància. Amb la puntuació que acumulen, qualsevol dels dos equips ja estaria ascendit de categoria en els altres dos grups gironins de Tercera. En cas de no aprofitar el primer match ball a Sant Pere, el Bellcaire tindria l'última oportunitat en el darrer partit, l'11 de juny, a casa, davant l'Empuriabrava-Castelló B. Amb un bloc de l'Alt Empordà Pujar a Segona seria històric per al Bellcaire, que no ha superat mai la barrera de Tercera Catalana i de l'antiga Segona Regional. La plantilla compta amb un bloc molt altempordanès. A més de Batlle, a la plantilla hi ha una desena de jugadors de l’Alt Empordà, principalment de l’Escala, Sant Pere Pescador i Sant Mori, com Demba, Lamin, Marc Vidal, Pau Geli, Dorian i Josue Lagos, Joel Batlle, Oscar Domínguez, Jarred i Joel Capel, fitxat durant el mercat de primavera.