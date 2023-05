El FC L'Escala, campió de Primera Catalana, ja està preparant la propera temporada, històrica, a Tercera RFEF. Arnau Sala i Toni Sánchez han renovat com a entrenadors -Sánchez és, a més, el director esportiu- i el primer jugador que ha signat la continuïtat és Nil Congost. El central banyolí va aterrar al Nou Miramar ara fa un any procedent del Figueres i ha estat titular indiscutible.

La temporada 2022/23, però, no ha acabat per l'Escala. Com a campió de Primera, ara lluitarà per proclamar-se campió del Campionat de Catalunya amateur. En aquesta competició hi participen els campions de les tres grups de Primera Catalana i el millor segon. Els escalencs s'enfrontaran, directament a les semifinals, al Rubí, millor sotscampió. El partit es jugarà aquest dissabte 3 de juny (17.30 h) al Nou Miramar, de l'Escala. L'altre semifinal la juguen Mollerussa i Reus Reddis. Els equips vencedors de les semifinals lluitaran pel títol el pròxim diumenge 11 de juny, en la final que tindrà lloc en el marc de la Festa del Futbol Català, al Camp de Futbol CEM Torrent de Llops, de Martorell.