El proper diumenge 4 de juny (8.30 h) Terrades celebrarà l'11a edició de la Cursa-Marxa de muntanya Cirera de Terrades. La prova, inclosa dins de les activitats de la fira temàtica, comptarà amb recorreguts de 13 i 19 km. La distància llarga només s'hi podrà participar corrent i hi haurà premis per als tres primers classificats en les categories masculina i femenina. A la curta, es pot córrer o caminar i també hi haurà premis pels tres primers.

El punt més elevat de la cursa serà l’ermita de Santa Magdalena, a la muntanya de Santa Maria de Codó. És organitzada per l'Ajuntament de Terrades amb la col·laboració de l'Associació per al Foment de l'Esport Recreatiu a Terrades (AFERRATS). La sortida serà al refugi dels caçadors i el preu de la inscripció va dels 6 als 15 euros, segons la distància que s'esculli i si es fa o no de manera anticipada. Els dorsals es poden recollir el dia abans (de 16 a 19 h al refugi dels caçadors) o al mateix diumenge (de 7.15 h a 8.15 h).

Al llarg del recorregut hi haurà quatre avituallaments amb líquids i sòlids per a la de 19 km i dos per a la distància de 13, més un punt addicional de només líquid al punt més alt, l’ermita de Santa Magdalena. En finalitzar la prova hi haurà entrepà de botifarra a la brasa o opció d’entrepà vegà, beguda, cireres de Terrades i sorteigs de diversos regals i lots.