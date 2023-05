El Figueres s'ha classificat per jugar a la propera temporada a la Superlliga Catalana, una nova categoria que se situarà entre Tercera RFEF i Primera Catalana. Els figuerencs han aconseguit un dels quatre bitllets que hi havia en joc a l'última jornada de lliga de Primera Catalana. Aquest dissabte, el conjunt que entrena Víctor López necessitava la victòria per entrar a la Superlliga i no ha fallat, a l'Estadi de Vilatenim, davant un Mollet (2-1) que s'ha presentat amb la permanència a la butxaca des de la setmana anterior. Un gol en pròpia porteria dels vallesans (13') i un altre de Pime (21') han encarrilat el triomf al primer temps, però els visitants han retallat distàncies a la represa (51') i han fet patir els empordanesos fins al final.

La Unió va iniciar la temporada amb l'objectiu de recuperar la Tercera RFEF, però ha estat l'Escala qui s'ha quedat amb l'única plaça d'ascens que hi havia en joc després de proclamar-se campió ara fa dues setmanes. Els blanc-i-blaus han acabat la lliga en 4t lloc i s'han hagut de conformar amb la Superlliga. A la propera lliga s'enfrontaran a rivals com el Sants, Vic, Palamós, Granollers, Rubí, Atlètic Lleida, Sabadell B, Guineueta, Santboià, Valls, Can Vidalet i Europa B, entre altres. Si avui no haguessin quedat entre els cinc primers -i haguessin acabat sisens-, haurien hagut de jugar una eliminatòria per entrar a la Superlliga contra un rival dels altres dos grups de Primera Catalana, que hauria estat el Viladecans.