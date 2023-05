Tenir la pilota enganxada al front i al clatell com un imant, tocar-la amb les diferents parts del peu i del cos sense que caigui i desafiar les lleis de la gravetat són trucs habituals entre els malabaristes del futbol. Es coneixen com a freestylers i a l’Alt Empordà n’hi ha un de destacat. Es tracta de Maël Auffret Prieto, jugador de 20 anys del primer equip del Futbol Club Borrassà que es guanya la vida en aquesta professió per França. S’exhibeix en una setantena de bolos anuals i també participa en campionats internacionals.

«El freestyle és una barreja de dansa, acrobàcia i futbol. Es pot comparar amb la màgia»

Va néixer a Figueres i des de fa vuit anys està establert a Lorient, una ciutat portuària del nord-oest de França. Però a 1.000 km de distància manté casa a Borrassà i el grup d’amics d’Ordis. A l’Alt Empordà, hi sol passar uns mesos durant l’any i aquestes setmanes corre per aquí perquè està duent a terme pràctiques d’empresa en màrqueting digital a Alter Ego, de Vilafant. També aprofita l’estada a la comarca per jugar al Borrassà, equip de Tercera Catalana.

Trucs poc aprofitables al camp

«El freestyle és una barreja de dansa, acrobàcia i futbol. Es pot comparar amb la màgia», explica Auffret. Juga de davanter centre i aquesta temporada també ha defensat els colors de La Guideloise Football, de França, amb qui ha ascendit a una categoria equivalent a la Segona Catalana. Considera que al terreny de joc no pot aprofitar gaires trucs del freestyle i que algun cop ha fet enfadar els rivals, com li havia passat a Neymar. Destaca el futbolista brasiler i el francoalgerià Nabil Fekir (Betis) com a dos dels jugadors amb més estil freestyler que existeixen. «També Ronaldinho, que el va iniciar amb els anuncis publicitaris de Joga Bonito (Nike)». El seu referent, però, és el freestyler noruec Erlend Fagerli.

"Futbolistes ‘freestylers’? Neymar i Fekir. I ho va iniciar Ronaldinho amb l’anunci de Joga Bonito"

Properament, al Marroc

Auffret va començar a tenir curiositat pel freestyle quan tenia 12 anys i després de mirar vídeos per YouTube d’artistes francesos i argentins. Pocs anys després es va animar a participar en tornejos. En el Campionat Nacional de França de l’any passat va quedar setè i anteriorment havia guanyat el Frenchstyle. Amb 15 anys, va participar en un Campionat del Món. Quan ha de competir, entrena entre cinc i sis dies a la setmana, en sessions d’entre dues i quatre hores. Ara, ha deixat una mica de banda les competicions –que s’inicien el setembre– per centrar-se en els espectacles. Amb 16 anys va muntar la seva pròpia empresa i des de l’any passat pot viure d’aquesta modalitat de futbol d’estil lliure.

A més de França i de l’Estat espanyol, s’ha exhibit a Suïssa, República Txeca i properament ho farà al Marroc. Els seus espectacles els duu a terme en casals i en campus de futbol. «Faig exhibicions d’entre 5 i 15 minuts, i també poden arribar a 30 si són en duo, trio o de quatre persones», explica. Paral·lelament, fa tallers per ensenyar canyos i trucs a la mainada. Un dels més complicats que hi ha és el Jordan Stall, que «consisteix a aguantar la pilota amb la planta del peu mentre fas el pi».

Retrobaments al Borrassà

A Catalunya s’està donant a conèixer –ha actuat pels voltants de Barcelona– i a casa va oferir el seu repertori a principis de maig, al camp del Borrassà, en una Trobada Comarcal de categoria caganius, coordinada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà. Ho va fer en un camp on recentment s’ha retrobat amb companys de la infantesa. Fa dos mesos va fitxar pel Borrassà, el club que amb set anys hi va donar les primeres puntades a la pilota. Ara, en l’equip que entrena Pau Quirante s’ha retrobat amb companys d’equip de quan eren benjamins com Rafa Puig, Joan Quirante, Isaac Soler, Biel Felipe o Oriol Vilanova. L’equip és penúltim i ha baixat a Quarta Catalana, però Auffret ho té clar: «La plantilla és jove i estic segur que l’any que ve tornarem a pujar».