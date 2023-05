El Club de Futbol Peralada ha anunciat, aquest dimecres, que Miquel Àngel Muñoz no continuarà a la banqueta del primer equip. L'entitat verd-i-blanca explica que a l'última reunió "no s'ha arribat a un acord entre les parts" i que "la direcció esportiva ha decidit la no continuïtat del míster gironí". Muñoz va arribar al Peralada ara fa un any per ocupar el lloc d'Hèctor Simón. En la seva primera temporada a l'equip l'ha situat en cinquè lloc de Tercera RFEF i classificant-lo per al play-off d'ascens a Segona REF, on va cedir a la primera eliminatòria contra el Sant Andreu.

[𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋]



📝 Miquel Àngel Muñoz no continuarà com a entrenador del nostre 1r equip la propera temporada.



Malgrat la bona temporada feta, portant a l’equip fins al playoff d’ascens a #2aRFEF, a la darrera reunió feta entre les dues parts, no es va arribar a un acord… pic.twitter.com/sa37vWAeee — CF Peralada (@CFPeralada) 24 de mayo de 2023