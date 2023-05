Un total de 108 participants van prendre part a la primera edició de la Little Warriors, una competició benèfica de crossfit organitzada el dissabte passat al Crossfit Siron, de Figueres. El vencedor de la màxima categoria (RX) va ser el PJP Olot. Durant la jornada es van recollir 4.000 € -que podrien incrementar-se a l'espera del càlcul final- que es destinaran a l’associació Albert Sidrach, que recapta fons per investigar el Sarcoma d’Ewing. L’associació altempordanesa va ser creada el 2019 per familiars i amics de l’Albert Sidrach, jove que va morir mentre lluitava contra aquest tipus de càncer infantil.