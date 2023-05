El Salvador va patir dissabte a la nit la seva tragèdia esportiva més gran amb la mort de 12 persones a conseqüència d'una estampida a l'estadi Cuscatlán, a San Salvador, i que ha deixat unes 100 persones ferides .

La Secretaria de Premsa del Govern salvadorenc va confirmar la xifra de les víctimes mortals. Els incidents es van produir quan els aficionats intentaven ingressar a una de les zones populars de l'estadi per presenciar un joc entre l'Aliança i el Futbolistes Associats Santanecos (FAS).

Després de conèixer-se l'última actualització de les víctimes mortals, la majoria homes, el president salvadorenc, Nayib Bukele, va assegurar al seu compte de Twitter que "es realitzarà una investigació exhaustiva".

"La Policia i la Fiscalia realitzaran una investigació exhaustiva dels fets ocorreguts a l'Estadi Cuscatlán. Tots seran investigats: equips, directius, estadi, bitlleteria, lliga, federació, etc.", ha publicat i ha afegit que "siguin qui siguin els culpables, no quedaran a la impunitat".

Més de 500 atencions i mostres de solidaritat

Carlos Fuentes, portaveu de Comandos de Salvament va dir als periodistes que van ser traslladades unes 100 persones a diferents hospitals, mentre que les atencions a afectats en sumen unes 500.

La Federació Salvadorenca de Futbol (Fesfut) ha lamentat en un comunicat les morts i ha afegit que "sol·licitarà immediatament un informe del que ha passat i comunicarà el pertinent en el termini més breu".

El president de l'Institut Nacional dels Esports (INDES) i germà del president Bukele, Yamil Bukele, va mostrar la seva solidaritat amb "totes les famílies que avui han perdut un ésser estimat en aquest trist succés".

"Hem convocat reunió extraordinària de Comitè Directiu d'INDES", que és el patrocinador del torneig de la Lliga Major salvadorenca, ha anunciat.

Els equips de la Lliga salvadorenca van manifestar el seu condol des de les xarxes socials.

"Avui no hi ha els colors i pel bé de l'esport que a tots ens apassiona, esperem que això no torni a passar", va publicar el FAS, l'equip visitant del partit que finalment es va suspendre.

Luis Ángel Firpo va manifestar que “el futbol està de dol”. "Ens unim al dolor de les famílies dels aficionats d'Aliança", mentre que l'Àguila va publicar: "Ens unim al dolor de la família alianancista, els nostres més sincers condols".

La Fesfut va anunciar la suspensió dels dos partits programats per a diumenge, corresponents a la tornada dels quarts de final, i va avisar d'una reunió urgent amb la Comissió de Seguretat d'Escenaris Esportius.