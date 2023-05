El grup 30 de Quarta Catalana decidirà el seu campió a l'última jornada de lliga, aquest dissabte 20 de maig (18 h) en horari unificat. El Roses B afronta el desenllaç com a líder en solitari amb tres punts de marge respecte a l'Esplais. Els rosincs en fan prou amb un empat al camp del Recreativo de Marca, de Vilatenim, Figueres, per proclamar-se campió de la categoria. Els castellonins, per la seva part, necessiten guanyar el Siurana a casa i que el Roses B perdi per poder aixecar el títol. El goal average és favorable l'Esplais, que ha guanyat la partida al Roses B en els dos enfrontaments (0-3 i 1-0).

El conjunt de Juan Diego Herrera aspira a firmar el doblet d'ascensos històrics per al club de Mas Oliva. El primer equip va pujar a Primera Catalana el diumenge passat a Torroella de Montgrí i ara el B té a les seves mans l'ascens a Tercera Catalana. Els d'Abdoulie Jallow Cherno necessiten una carambola per recuperar una categoria que van perdre el 2019.