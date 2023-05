Mentre l’Escala ja ha celebrat el títol de campió de Primera Catalana, el Figueres, descartat per la lluita pel títol des de feia setmanes, està pugnant per accedir a la Superlliga Catalana. Els unionistes tenen dos partits més per segellar el bitllet i evitar quedar-se a una Primera Catalana que el curs que ve estarà dues categories per sota de Tercera RFEF.

El diumenge passat, l’equip va treure l’orgull amb una victòria transcendental contra el Granollers (2-1), rival directe, en l’estrena de Víctor López com a entrenador principal. Dos gols a la segona part de Pime (48’) –que ja en porta 11– i de Josu Currais (78’) van encarrilar la victòria abans que els vallesans marquessin en el darrer minut. En aquest partit va debutar el juvenil Pau Soler, a la segona meitat. Amb aquesta victòria, el Figueres puja al quart lloc, amb dos punts de marge respecte al mateix Granollers, amb qui té el goal average a favor. La Unió li queda jugar contra l’Escala, aquest dissabte a les 4 de la tarda, al Nou Miramar, i davant del Mollet el 28 de maig. «Assegurar la Superlliga» Víctor López exercia de segon entrenador de l’equip i el dimecres passat el club va anunciar que l’encapçalaria en substitució d’Arseni Comas. Comas, director esportiu de l’entitat, havia agafat les regnes del primer equip amb la lliga començada, a l’octubre, en substitució de Gregorio Gálvez Yoyo. Tot i deixar la banqueta, continuarà vinculat al club en la parcel·la de futbol base. També ha deixat el cos tècnic el seu tècnic ajudant, Pere Ballart. Víctor López, figuerenc de 31 anys, va arribar al primer equip l’estiu passat i anteriorment havia estat a Vilatenim, dirigint equips de futbol base en dues etapes (2005/09 i 2017/19). També ha entrenat els primers equips del Cistella, Cadaqués i Vilamalla. López reconeix que «l’objectiu fins el final de la lliga és assegurar l’accés a la Superlliga; tots hem de fer un pas endavant».