El 1995 va ser l’any en què l’Agrupació Esportiva Roses va trepitjar la Primera Catalana per última vegada. També és l’any que va néixer Eric Pérez, l’actual entrenador del primer equip rosinc que acaba d’ascendir-lo a Primera Catalana. 28 anys després, els empordanesos tornen a treure el cap. L’ascens el van assolir el diumenge passat després de vèncer el Torroella de Montgrí (1-2) i quan encara queden tres jornades per acabar el play-off.

Però el club de Mas Oliva no en té prou i busca el doblet. El filial és el líder del grup 30 de Quarta Catalana amb tres punts de marge respecte a l’Esplais, de Castelló d’Empúries, quan queda una jornada. Es proclamarà campió -i ascendirà a Tercera Catalana- si aquest dissabte (18 h) empata o guanya al camp del Recreativo de Marca, de Figueres. Eric Pérez, que havia jugat al juvenil A del Girona, compagina la tasca d’entrenador del primer equip amb la de jugador -i segon capità- del filial. «Seria històric que pugéssim els dos equips, tant de bo», diu el rosinc, que passa «sis dies a la setmana al camp de futbol; no tinc parella ni fills i m’hi dedico tot el que puc».

De gol de la salvació a l’ascens

L’entrenador altempordanès se sent influenciat per Antonio Rodríguez Rodri -actualment, al cos tècnic de l’Aston Villa- i pel seu pare, Ramon Pérez. «Aquest ascens, és més del meu pare que meu; sense ell no estaria aquí, porta quatre-cinc anys treballant aquest equip», explica. Eric Pérez havia entrenat conjunts del futbol base del Roses un grapat d’anys abans d’agafar les regnes del primer equip l’estiu passat procedent de la gespa. Va rellevar el seu pare just després de marcar el gol de la salvació del Roses que evitava el descens a Tercera Catalana a l’últim partit de lliga.

Ex del Girona amb Gumbau

Eric Pérez va jugar a Divisió d’Honor juvenil amb el Girona sota les ordres de Pau Hidalgo i compartint vestidor amb Gerard Gumbau (actualment, a l’Elx), Vivi (Terrassa) o David Bigas (Olot). També ha passat pel planter del Peralada i del Figueres. Com a amateur, ha jugat a la Jonquera, al Las Rozas (Madrid) i al Partick Thistle Football Club (Escòcia). El d’aquest dissabte serà molt probablement el darrer partit de la seva carrera per dos motius: el menisc ha dit prou després d’haver-se’l trencat quatre cops i a Primera Catalana no podria dirigir i jugar al mateix temps per temes federatius.