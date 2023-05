L’Escala, club amb 111 anys de vida, pot celebrar diumenge la fita més gran de la seva història: l’ascens a Tercera RFEF. A l’equip d’Arnau Sala, líder indiscutible tot l’any de Primera Catalana, només li falta una derrota del Vic, dissabte, o el seu triomf l’endemà a casa contra el Caldes de Montbui (12h). L’exjugador Josep Costa, de 35 anys, empresari de la construcció, és ara el president del club.

Hauria gaudit un partit com el de diumenge a la gespa més que a la llotja?

Les dues coses estan bé. Com a jugador segurament ho gaudeixes més, però ara com a president també és maco, d’una manera diferent. Segurament pateixes més perquè no controles tant com si fossis al terreny de joc. Aquests partits on hi ha tant en joc sempre són macos.

Costa que els dies passin?

Evidentment, és una setmana en què podem fer història. Seria el primer cop que pugem a Tercera. Es nota, tant al club com al poble, que són uns dies importants. Tots estem amb il·lusió, i sabem que haurem de controlar els nervis almenys fins que diumenge.

A falta de tres partits per acabar la lliga de 1a Catalana són a 3 punts de Tercera. Era l’objectiu, pujar?

No, per pressupost l’objectiu era quedar entre els cinc primers. Però miri, des de la primera jornada ens vam posar líders i no ho hem deixat de ser mai . La idea era entrar a la nova Superlliga, i ara ens estem fent la idea que tenim a tocar l’ascens a Tercera RFEF, on no hem jugat mai.

Què ha permès a l’Escala dominar amb tanta autoritat la lliga?

En primer lloc, la gran feina del cos tècnic, amb Arnau Sala i Toni Sánchez. I després, per descomptat, els jugadors, que han sigut molt professionals cada partit. Aquesta regularitat ens ha permès estar a dalt tota la temporada.

A Arnau ja l’han renovat?

N’estem parlant, la intenció es renovar-lo. Jo l’havia tingut d’entrenador a Figueres, amb ell vaig viure-hi l’ascens de Primera Catalana a Tercera. Ens coneixem de fa molts anys. Quan la temporada passada vam destituir en Sepu, vaig parlar de seguida amb ell, era la primera opció. És un luxe, és un entrenador de molt nivell, i aquí en tenim els resultats. Tenim una bona relació, l’any passat no estava entrenant al futbol professional, i en veure que estava receptiu a la proposta el vam poder fitxar per l’Escala.

Què representaria per l’Escala pujar a Tercera?

Seria una fita històrica, per a l’entitat i per tot el poble. Per això ens fa tanta il·lusió. Crec que per la història més que centenària del club aquest premi havia d’arribar un moment o altre. De moment, però, no hi volem pensar gaire en això, ni en possibles celebracions. Ara l’únic important és guanyar el Caldes de Montbui, i si no fos possible i encara no pugem diumenge, ens quedarien els partits contra el Figueres i el Can Gibert.

Hi ha afició al futbol, al poble?

Som uns 200 socis. Històricament a l’Escala sempre n’hi ha hagut d’afició al futbol, tot i que hem sigut un club que bàsicament només ha jugat a futbol territorial o com a màxim a Primera Catalana. L’any passat vam anar molt bé però vam quedar tercers, i cada cop hem notat més el suport de l’afició. Al camp hi posem uns 350 espectadors, però a més, hem aconseguit connectar molt la base amb el primer equip. La mainada està il·lusionada de veure els nostres jugadors. Diumenge esperem encara una entrada millor, potser cap a 600 o 700 persones.

D’on surt l’energia per implicar-se en dirigir un club de futbol amateur?

Sempre he estat relacionat amb el futbol, havia jugat al Figueres, al Cassà a Tercera divisió, a l’Escala... soc de l’Escala i estimo l’Escala. M’ho van proposar i no vaig tenir cap dubte. A més, hem fet un molt bon equip directiu, n’estic molt content i orgullós.

A qui dedicaria l’ascens?

S’ha de dedicar a tots els que han passat pel club i han fet possible que siguem on som. Tothom que ha treballat i ha donat el seu esforç pel club, des de qui el va fundar fins a dia d’avui. Podem fer que un poble de 10.000 habitants pugi a Tercera. A Girona hi ha molt nivell futbolístic, més enllà de tenir l’equip de la capital a Primera divisió. Abans els havia tocat brillar al Figueres i al Palamós, més tard al Llagostera... i ara som nosaltres els qui podem fer història. Si pugem, el següent objectiu serà consolidar-nos en una categoria com la Tercera RFEF.