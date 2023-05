El primer equip`del Futbol Club l'Escala té tres oportunitat per segellar el títol de campió de Primera Catalana i assolir l'ascens històric a la Tercera RFEF. El primer match ball serà aquest diumenge 14 de maig (12 h) davant la seva afició, al Nou Miramar, contra el Caldes de Montbui. Un triomf proclamarà campions als d'Arnau Sala amb antelació. Fins i tot, ho poden ser abans de jugar el partit contra els vallesans, sempre i quan el Vic perdi el dia abans, dissabte, contra el Parets. Si els vigatans empaten, els escalencs en farien prou en no perdre davant el Caldes -que té la permanència encarrilada, però no segellada- per aixecar el títol aquest mateix diumenge. Si no pot ser aquest cap de setmana, l'Escala tindria dues oportunitat més, contra el Figueres i el Can Gibert.

El club escalenc és conscient que se'ls presenta una ocasió única per ascendir i confia que aquest diumenge el Nou Miramar presenti una magnífica entrada. "Tenim el somni a tocar. Volem fer història", proclama el FC l'Escala a través de les xarxes socials. Les entrades per aquest partit costaran 3 euros per als que no siguin socis del club anxover.



