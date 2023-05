La caserna militar General Álvarez de Castro a Sant Climent Sescebes va acollir, el dissabte passat, la tercera edició de la carrera d'obstacles cívico-militar Arapiles Race, organitzada pel Regiment d'Infanteria “Arapiles” 62. Hi van participar 75 equips, que estaven formats per quatre corredores. Hi havia equips formats exclusivament per civils i altres de militars, però també hi va haver fins a 12 mixtes. L'equip guanyador va ser Sinergia Primat, un equip de competició de curses d'obstacles de Girona que va acabar amb 45 minuts i 50 segons. El segon i tercer lloc van ser per dos equips formats amb personal del propi Regiment.

El recorregut tenia una distància total de 9 Kms, sobre la qual hi havia un total de 16 obstacles i proves que calia superar, com llançament de granades de mà, trasllat d'un sac de sorra de 20 quilos durant 200 metres i arrossegant-se per sota una xarxa mimètica en 5 metres de llarg i enfangants. L'organització de la prova considera que es va complir amb els objectius marcats ja que va aconseguir "que els participants gaudissin de la pràctica esportiva en un ambient competitiu però cordial, en què va prevaldre l'esperit esportiu i la confraternització entre els participants". A més dels equips formats amb personal militar, hi va haver participants de diferents punts de la província de Girona (Figueres, Malgrat, Girona capital, Roses...) i alguns de la província de Barcelona. Aquesta cursa es consolida a la zona com a referent en calendari anual de carreres tipus “Spartan”. L'organització expressa el desig de celebrar una nova edició l'any que ve, tot i que la implicació de part del Regiment “Arapiles 62” a la missió Presència Avançada Reforçada, a Letònia, durant el 2024, podria reduir la seva capacitat organitzativa.