El Cistella va canviar l’entrenador fa dues setmanes (Marc Caritg per Albert Sala) i ara també ha mogut fitxa a la gespa per intentar la permanència a Tercera Catalana. En el duel directe del dissabte passat davant el Borrassà (1-1) van debutar tres nous fitxatges: el porter Manu Barroso (exArmentera), que havia arribat fa dos mesos, el polivalent Marcelo Muñoz (Vilamalla) i el davanter Jairo Garcia (exMarca de l’Ham). L’empat contra els borrassanencs va acabar sent insuficient pels dos equips: els cistellencs tenen la salvació a sis punts i els blaugranes a deu quan queden cinc jornades per acabar.

L’Agullana goleja el Selvatans A la jornada del cap de setmana de Tercera Catalana també hi va haver un altre duel dramàtic entre dos equips que es troben en zona de descens a Quarta Catalana. L’Agullana en va sortir beneficiat després de golejar el Selvatans (0-8) amb un repòquer de gols de Chajanavis i manté vives les esperances per salvar-se -a quatre punts, pel triomf del Sant Pere Pescador contra el Portbou (2-0). Els de la Selva de Mar, en canvi, queden a onze punts de la salvació.