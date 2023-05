Germán Pezzella, futbolista argentí del Real Betis, va presenciar en directe el partit de futbol de prebenjamins entre el Club Esportiu Llançà i l'Agrupació Esportiva Roses, el diumenge passat al camp de futbol llançanenc. Pezzella, campió del Món amb la selecció argentina, el desembre passat a Qatar, va passar uns dies a l'Alt Empordà per l'amistat que té amb el pare d'un dels jugadors del club rosinc i aprofitant que el cap de setmana passat no hi havia jornada de lliga de Primera Divisió. Els joves jugadors del Llançà i del Roses no van desaprofitar l'oportunitat de fotografiar-s'hi.