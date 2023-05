L’equip veterà femení del Club Rem Xon’s Empuriabrava s’ha proclamat vencedor del Campionat de Catalunya de llaüt mediterrani per tercera vegada consecutiva. El conjunt altempordanès ho va aconseguir el dissabte passat en un campionat celebrat al pantà de Mequinensa (Aragó). Les noies que entrena Màrius Duñach -i amb Mireia Iglesias estrenant-se com a timonera- es presentaven al campionat com a favorites després d’assolir, l’abril passat, el títol de la lliga catalana de llaüt mediterrani. El Xon’s es va mostrar superior, acabant amb nou segons d’avantatge, i deixant sense opcions al Club Rem Mataró i al Club Rem Badalona, que van completar el podi.

El club castelloní també hi va ser present amb l’equip veterà masculí, que no va poder passar la primera eliminatòria. El 20 de maig, a la Malagueta Després d’aquest nou èxit, les veteranes del Xon’s ja poden centrar-se en el Campionat d’Espanya que se celebrarà el pròxim 20 de maig a la platja de la Malagueta, de Màlaga. Aquest serà el gran repte que els queda i la intenció és igualar o millorar el tercer lloc de l’any passat.