L’AE Roses ha iniciat el compte enrere per ascendir a Primera Catalana. Els rosincs colideren el play-off amb el Tossa, i el marge amb l’ascens directe s’ha ampliat a nou punts quan queden quatre jornades per acabar. Una carambola ja pot fer pujar els d’Èric Pérez aquest diumenge (17 h) a Torroella: necessiten vèncer als torroellencs i que el dia abans el Begur punxi al camp del Blanes.

El cap de setmana passat, el Roses va seguir caminant cap a Primera Catalana després de superar el Tordera (3-2) amb gols del nouvingut Armando Díaz (l’Escala juvenil), Moussa Chaatouf i Lucho Araya.

El Viladamat depenia d’ell

Per contra, a l’última jornada de la fase de la salvació el Viladamat va acabar descendint a Tercera Catalana, diumenge passat. Els de Toni Murillo depenien de si mateixos per salvar-se, però van perdre davant el Ca l’Aguidó (1-2) amb un nou gol de Robert, i el seu rival directe, el Gironès-Sàbat (3-2), va guanyar a la Jonquera amb un gol en el darrer minut. D’aquesta manera, el Viladamat només ha pogut resistir una temporada a Segona Catalana i torna a Tercera Catalana només un any més tard.