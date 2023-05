El filial de l’Agrupació Esportiva Roses veu perillar el títol de campió del grup 30 de Quarta Catalana quan queden dues jornades per acabar després de perdre dos dels últims tres partits. El conjunt que entrena Juan Diego Herrera ara només té tres punts de marge -i el goal average perdut- respecte al seu immediat perseguidor, l’Esplais, que segueix sense llançar la tovallola. El Roses B no té marge d’error després de perdre el dissabte passat a la Vinyassa el derbi de filials al camp del Base Roses B (3-2). A la mateixa tarda, l’Esplais se li col·locava a només tres punts en superar el Sant Llorenç de la Muga (3-2) amb un doblet inclòs de Hossni Jelleun (39).

Lladó i Siurana, propers rivals

El Roses B no podrà celebrar l’ascens, sobre la gespa, aquest dissabte. Rep, a l’estadi de Mas Oliva (15.30 h), el Lladó, però en cas de victòria hauria d’esperar una ensopegada de l’Esplais, l’endemà diumenge (17.30 h) al camp del Siurana. Si els dos favorits al títol fan els deures, s’ho jugaran tot a l’última jornada de lliga: el Roses B al camp del Recreativo de Marca i l’Esplais a casa davant el Vilafant.

L’Esplais, tercer millor gironí

En un principi només puja el campió i si l’Esplais d’Abdoulie Jallow Cherno acaba segon, ha d’intentar quedar entre els millors subcampions gironins per pescar, si es produeix, alguna retirada de Tercera Catalana a l’estiu. El conjunt castelloní té gairebé assegurada la segona plaça del grup 30 perquè el Vilamalla, tercer, es troba a cinc punts de distància quan només en queden sis. Ara bé, actualment, però, l’Esplais és el tercer segon millor gironí de Quarta Catalana, ja que el superen, per millor coeficient, el Tordera B (grup 28) i el Santjoanenc (27) per una victòria de diferència.