L’Escala assolirà l’ascens històric a Tercera RFEF, com a campió de Primera Catalana, si aquest cap de setmana guanya, a casa, el Caldes de Montbui, a l’antepenúltima jornada. El partit es disputarà aquest diumenge (12 h) al Nou Miramar.

Els nois d’Arnau Sala han viscut, en pocs dies, el fet de tenir l’alè del Vic al clatell a deixar-lo quasi descartat. I és que el dissabte passat l’Escala va tenir una jornada rodona: victòria contra el Bescanó (2-0) -amb gols de Pau Morer i de Moha- i derrota vigatana davant el Palamós (0-1). Ara, els escalencs tenen sis punts de marge -i el goal average a favor- quan en queden nou en joc. El Caldes té la salvació encarrilada, però no segellada del tot. En cas de no poder ser aquest cap de setmana, l’Escala tindria dos match balls més: contra el Figueres i el Can Gibert.

La Unió baixa a la sisena plaça

El Figueres va quedar automàticament descartat pel títol després de caure golejat al camp del Mataró (4-1), amb gol de l’honor de Pime. Aquesta derrota ha fet baixar de la tercera a la sisena posició del grup als d’Arseni Comas, que veuen, fins i tot, com els hi perilla l’accés a la Superlliga Catalana. A la nova categoria hi tenen el bitllet assegurat del segon al cinquè, i caldrà veure si també hi van els sisens, a l’espera dels descensos no compensats de categories superiors.

El Mataró és qui precisament té darrere seu i l’ha revifat. Granollers (diumenge, 16.30 h, a Vilatenim), l‘Escala i Mollet són els últims rivals de la lliga.