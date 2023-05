El Peralada continuarà a la Terrcera RFEF la propera temporada després de caure eliminat, el diumenge passat, a la tornada dels quarts de final de la promoció d’ascens a Segona RFEF. El somni per seguir avançant eliminatòries i poder presentar-se a l’última final, el 4 de juny, es va esvair contra el Sant Andreu, sotscampió de la lliga regular. Després de cedir 0-1 en el partit d’anada, el Peralada va tornar a perdre pel mateix resultat per un altre gol a la recta final. Els de Miquel Àngel Muñoz, però, van estar vius fins al minut 83 i en molts trams del partit, sobretot entre finals del primer temps i inici del segon, van posar contra les cordes l’equip andreuenc.

Davant 2.500 espectadors al Narcís Sala, els jugadors verd-i-blancs no es van arronsar i les ocasions més clares van ser xuts des de fora de l’àrea de Marc Nierga - l’exporter del Figueres Jaime González va evitar el gol amb una gran mà- i de Marc Gelmà. Defensivament, el travesser i Aroca també van expulsar tres d’ocasions clares del rival. L’esperança es va acabar al minut 83 amb un tir d’Albertito des de fora de l’àrea.

Temporada «de 10»

Muñoz explicava al final del partit, en declaracions a La Xarxa, que «en el global dels dos partits no ens hem sentit inferiors. Hem fet tot el que hem pogut, ens hi hem deixat la vida i hi hem cregut. El porter del Sant Andreu ha estat dels jugadors més destacats dels rivals.». El Peralada havia acabat cinquè a la lliga i per al tècnic peraladenc, la valoració de la temporada «és fantàstica, de 10, hem anat de menys a més». Sobre la seva continuïtat al proper curs, es va limitar a dir que «primer, hem de pair el disgust (de l’eliminació), ja en parlarem».

L’Hospi d’Hèctor tampoc passa

En cas d’haver superat l’eliminatòria, el Peralada s’hauria enfrontat, a les semifinals del play-off, al San Cristóbal. El conjunt vallesà va eliminar l’Hospitalet (3-3 en el global de l’eliminatòria), dirigit per l’entrenador llançanenc Hèctor Simón i pel terradenc Joan Sánchez.