El tècnic argentí Cristian Ruiz dirigeix el primer equip de l’Adepaf, que lluita pel títol de Primera Catalana i per l’ascens a Copa Catalunya quan queden tres jornades. Té 54 anys, ara viu a Figueres i anteriorment havia estat vinculat al Bàsquet Girona i a la lliga italiana. Quan queden tres jornades per acabar la lliga, l’Adepaf colidera la Primera Catalana amb l’Argentona, amb qui té l’average perdut. Els figuerencs reprenen la lliga aquest diumenge (18.15 h) al pavelló Ramon Mitjà, la pista del Girona C, el tercer classificat.

El partit contra el Girona C pot marcar el desenllaç. Com l’afronten?

Hi anirem a guanyar. Tenim opcions, ja els vam guanyar a la final del Mateo Pell. Estar a on estem ara és un regal. A la pretemporada, l’equip no estava confeccionat per això; un dels jugadors nigerians i un dels argentins no van poder fitxar. Haurien estat reforços per tenir més aspiracions. Però el joc de conjunt ha millorat i els jugadors han evolucionat, com Pep Mesas, Guillem Díaz, Kingsley, Guillem Cuadrado, Júnior... i David Jiménez ha tingut minuts sent júnior.

L’equip és una mescla de jugadors estrangers i de la base?

De la base i de Figueres. Els argentins tenen nivell per estar a una categoria més; no els coneixia i van arribar per contactes, ja que necessitàvem jugadors.

Només puja el campió. Veu opcions de ser-ho?

Es parla que hi podria haver un segon ascens, les últimes temporades ha estat així. Però no fem números ni mirem l’Argentona; ens hem de mirar a nosaltres i el que vingui serà un regal.

Fa un any de la seva arribada al club. Com ho recorda?

Em va contactar l’Oriol Rabert (president) i en Pere Pla per salvar la categoria i vaig tenir la sort de fer-ho.

L’Adepaf es mereix estar com a mínim a Copa Catalunya?

Es mereix més. És un treball llarg i que s’ha de fer a poc a poc. Recordo que, quan estava al Girona, jugadors com Sàbat, Trias o Bataller estaven vinculats a l’Adepaf d’EBA. El club té possibilitat de creixement, però té dos problemes: l’espai i que escassegen entrenadors joves i de formació. Crec que a l’Alt Empordà hi ha un potencial important de bàsquet que s’hauria d’unir; m'agradaria que l'Adepaf es nodrís només amb jugadors del planter.