El Club Xon’s Rem Empuriabrava té, aquest maig, dos grans reptes: el Campionat de Catalunya, que se celebra aquest dissabte dia 6 a fora del país, al pantà de Mequinensa (Saragossa), i el Campionat d’Espanya, que Màlaga acollirà el dia 20. L’equip de veteranes s’hi presenta amb la màxima ambició després de proclamar-se, l’abril passat i per primer cop, campiones de la lliga catalana de llaüt mediterrani després de cinc regates disputades a Castelldefels, Empuriabrava, Deltebre i Lloret de Mar. El Campionat de Catalunya l’han guanyat les dues darreres edicions i en el d’Espanya van quedar terceres l’any passat. Tornar al podi és l’objectiu d’un equip format per 10 vogadores d’entre 41 i 57 anys.

El Xon’s ja havia meravellat fa una dècada amb l’equip sènior femení, que també arrasava en campionats catalans i estatals. L’única supervivent d’aquell conjunt que encara es manté a dins la barca és la viladamatenca Neus Servià. L’acompanya la castellonina Mireia Iglesias, timonera en aquell moment i que el tornarà a agafar per aquests dos campionats. «La Mireia és un actiu valuosíssim que té el club, tècnicament és de les millors timoneres que hi ha a Catalunya i tenim la sort de tornar a comptar amb ella», destaca Servià, amb els 41 recent complerts.

"Afrontem els campionats amb moltes ganes. La lliga que hem guanyat és un premi a la regularitat"

Servià va començar a remar el 2005 al Club Rem Colera animada per una amiga de Girona. Venia de jugar a rugbi al GEiEG. Des d’aquell any, només ha sortit de l’aigua per la maternitat dels dos fills, que ara tenen 4 i 6 anys. La seva parella, Jordi Marruecos, també està vinculada en el rem i competeix amb el sènior masculí del Xon’s, que descarta anar al Campionat de Catalunya, però que medita anar al d'Espanya.

Compaginar un esport com el rem, en una edat on el context familiar canvia per a la majoria de vogadores, no és senzill. Servià és la més jove de l’equip, treballa d’infermera al cos de Bombers de Barcelona i explica que en el seu cas «soc una privilegiada, tinc una feina còmoda d’horaris que em permet entrenar quan els nens són a l’escola i sense generar-me molt estrès. La meva parella ho entén, compartim el mateix esport i ens ho compaginem». En canvi, veu que «hi ha companyes que tenen horaris diferents, entrenen a les 11 de la nit quan els nens ja dormen o a les 6 del matí per estudiar més tard. Es mereixen una medalla».

Vogadores de Palamós i Olot

Per arribar amb el millor estat físic possible als campionats, les veteranes del Xon’s entrenen entre 4 i 6 dies a la setmana: 1 o 2 dies a la barca, a Empuriabrava, i la resta cadascú pel seu compte, principalment amb pesos i a l’ergòmetre (màquina on se simula l’acció de remar), que té un cost «d’entre 700 i 1.300 euros». L’equip està format per 10 components, algunes de les quals venen de Palamós i Olot. «Venen de lluny i es mereixen un monument», destaca Servià, que recorda que «a vegades no es tracta només de voluntat d’entrenar, t’ha de quadrar tot, que no se’t posi el nen malalt...».

El sorteig a l’estatal, clau

Al Campionat de Catalunya es trobaran els mateixos equips de la lliga i, per tant, els rivals directes seran el Club Rem Santa Cristina, de Lloret de Mar, i el Club Rem Mataró, que van quedar per darrere seu: «L’afrontem amb moltes ganes i la intenció és buscar el títol. La lliga és un premi a la regularitat i el fet d’obtenir molta puntuació al principi ens va donar tranquil·litat», recorda. Al d'Espanya, però, serà diferent. La remera empordanesa explica que «es necessita un component de sort en el sorteig inicial. Si a la primera regata et toquen els quatre millors, se’t complica». És previst que la prova es disputi a la platja de la Malagueta, que «queda protegida del vent, però no t’assegura que vingui vent de sud i hi hagi males onades».

"Competir en un equip que ja està rodat és un privilegi; el projecte es va arrencar fa quatre anys"

Servià va tornar a remar el setembre passat i està «tornant a agafar el ritme». Explica que la majoria de l’equip actual va començar de zero fa quatre anys amb Carles Fàbrega d’entrenador. Ara, Màrius Duñach és qui dirigeix l’equip: «Hi ha gent que fa temps que s’esforça per arrencar aquest projecte. Quan vaig tornar, la feina estava feta. L’equip m’ha adoptat i m’ha acceptat com una més; els ho agraeixo, perquè competir en un equip que ja està rodat és un privilegi», conclou.

Malestar pel canvi de dia i de lloc del Campionat de Catalunya

El Campionat de Catalunya es disputarà a Mequinensa (Saragossa) aquest dissabte 6 de maig. En un primer instant, s’havia de disputar el 7 de maig a Banyoles i, finalment, s’ha avançat un dia i a l’embassament de Mequinensa, situat a 350 km d’Empuriabrava. El canvi es va fer oficial la setmana passada i ha provocat un malestar general entre els equips que hi participen. Neus Servià explica que «ser d’un equip veterà significa que ja tenim una edat, una família a càrrec i, logísticament, aquests canvis són una complicació i suposen un daltabaix per a molta gent».