L’Agrupació Esportiva Roses B serà el campió del grup 30 de Quarta Catalana si no hi ha un daltabaix. El conjunt que entrena Juan Diego Herrera segueix com a líder amb sis punts de marge i necessita quatre punts en els tres partits que resten per aixecar el títol, sempre que l’Esplais ho guanyi tot. I és que els castellonins, que tenen el goal average favorable respecte el Roses B, en fan una de freda i una de calenta.

Els d’Abdoulie Jallow Cherno no van poder donar continuïtat al vital triomf contra el Roses B (1-0) i no van passar de l’empat (1-1) al camp del Llers, dotzè classificat. I encara podia haver estat pitjor. El pitxitxi Hossni Jelleun va salvar un punt amb el seu 37è gol de la temporada al minut 80, quan l’Esplais jugava amb tres homes més i el Llers amb jugadors de camp reconvertits com a porters: primer amb el coentrenador -i alhora davanter- Migue Cortés i després amb el migcampista Wati. El Roses B, en canvi, es va refer de la derrota a Castelló d’Empúries amb un triomf amb remuntada inclosa davant el cuer, el Cadaqués (3-1), amb gols de Ferran López, Mouhamed Gueye i Nelson Hinojosa. La carambola de dissabte Base Roses B, Lladó i Recreativo de Marca seran els tres últims rivals dels de Mas Oliva. L’Esplais s’ha d’enfrontar al Sant Llorenç de la Muga, Siurana i Vilafant. El Roses B pot aixecar el títol aquest dissabte 6 de maig, però necessita una carambola: ha de guanyar (15.30 h) el derbi de filials a la Vinyassa, contra el Base Roses B, i que l’Esplais no superi el Sant Llorenç de la Muga (17 h) a casa. Fins i tot els rosincs en farien prou amb un empat per ser campions abans d’hora si els castellonins perden el partit.