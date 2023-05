El Portbou va estar a punt de ser el primer equip que venç per primer cop aquesta temporada el Bellcaire d’Empordà. El líder de Tercera Catalana, entrenat per l’escalenc Pitu Batlle, no va poder passar de l’empat (0-0) al terreny fronterer. El Bellcaire encara no ha perdut després de 28 jornades de lliga i ara veu com només té un marge de dos punts respecte al seu immediat perseguidor, el Palafrugell.

El president del Portbou, Trino Martínez, explica que «vam tenir ocasions per guanyar, les més clares del partit van ser nostres, l’última al minut 95. Va ser un partit molt disputat, els hi vam posar les coses molt difícils, vam fer un partidàs i al camp estava ple». Els portbouencs són vuitens a la classificació i ja tenen els deures de la permanència fets des de fa setmanes. Triomf del cuer Selvatans Pel que fa a la zona baixa, tot segueix igual. El Sant Pere Pescador va perdre al camp del Base Roses B (3-2) però és el primer equip que se salvaria i manté quatre punts de coixí respecte a l’Agullana -cinquena derrota seguida contra el Palafrugell (0-2)- i el Cistella- va salvar un punt amb un doblet del central Àlex Rojas al camp del Roses City (2-2). Tots dos descendirien juntament amb el Borrassà i un Selvatans que es resisteix a baixar després de vèncer a Bàscara (0-1) amb un gol en pròpia porteria.