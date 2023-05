El líder l’Escala té només tres punts de marge -però el goal average a favor- respecte al Vic, segon classificat i únic rival directe, quan queden quatre jornades per acabar la lliga. Els d’Arnau Sala hauran de suar fins al final la plaça de campió i d’ascens a Tercera RFEF ja que els vigatans l’afronten embalats. El conjunt osonenc suma 22 dels últims 24 punts mentre que l’Escala només ha guanyat un dels últims quatre partits. El Figueres, descartat de la lluita per pujar, s’haurà de conformar en accedir a la Superlliga. El cap de setmana passat, l’Escala es va estirar els cabells al camp del Bosc de Tosca. En el darrer minut, Quimo va col·locar el 0-1 a favor, però en el temps de descompte es van deixar empatar (1-1). El Figueres es va retrobar amb la victòria davant el Banyoles (2-0) amb dos gols a la segona part de Josu Currais, de córner directe, i d’Ivan Pérez, amb el cap.

Els escalencs seran campions si guanyen tres dels quatre partits. I el calendari se li presenta, a priori, força favorable. L’únic rival de dalt que li queda és, precisament, el Figueres, el 21 de maig. El Bescanó, que està en descens, i el Can Gibert i el Caldes, que tenen la permanència a tocar, seran els altres esculls. Més complicat ho té, sobre el paper, el Vic, ja que se les ha de veure contra el Palamós i el Lloret, que pugnen per entrar a la Superlliga, i el Parets i el Banyoles, que ja no s’hi juguen res.

El Figueres, descartat pel títol

La Unió té el líder l’Escala a vuit punts quan en queden dotze per disputar-se. Davant aquest panorama, els d’Arseni Comas s’han conscienciat en assegurar l’accés a la Superlliga. Obtindran el bitllet del segon al cinquè classificat i el millor sisè dels tres grups. Els figuerencs són tercers i tenen nou punts de marge respecte al Mataró, el rival que visitarà diumenge.

Pau Baró fitxa pel Bescanó

A Primera Catalana, i pel que fa a la zona baixa, el Bescanó - penúltim a tres punts de la salvació- ha fitxat el defensa altempordanès Pau Baró. El de Pont de Molins va debutar el dissabte passat davant el Granollers. Prové de l’Atlètic Bisbalenc, de Segona Catalana, amb qui havia fitxat feia pocs mesos, i té passat al Banyoles, Figueres i al futbol base del Girona i del Barça.