El futbolista escalenc Valery Fernández va arribar, fa poc, al centenar de partits jugats amb el Girona Futbol Club, tant a Primera com a Segona Divisió A. Per a reconèixer aquesta fita, el Girona li ha dedicat un mural al camp de futbol de l'Escala, el Nou Miramar, on hi va jugar en l'etapa de futbol base i al primer equip. Valery va arribar a jugar a l'amateur de l'Escala, el 2016, a Primera Catalana i quan era juvenil i ja havia deixat el Barça. Pitu Batlle el va fer debutar davant el Mollet del Vallès.

Homenatge als 100 partits d'orgull gironí! ❤️🤍

Per molts més @valery_f20 🙌 — Girona FC (@GironaFC) 27 de abril de 2023 L’autor del mural és Diego Ojeda, un artista urbà conegut a les xarxes com @nadiemedicearte. Per fer el mural d’homenatge a Valery ha fet servir el Paste Up, una tècnica que inclou més de cinquanta petites peces que unides formen un mural complex, ple de peculiaritats.