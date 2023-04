El Cistella es troba immers en la lluita per evitar el descens a Quarta Catalana, una categoria que no trepitja des del 2014. Els cistellencs són setzens de Tercera Catalana i tenen la permanència a cinc punts quan queden set jornades per acabar la competició. Per intentar canviar la dinàmica, en els darrers dies hi ha tornat a haver un relleu a la banqueta. Marc Caritg és el nou entrenador del Cistella, que ocupa el lloc deixat per un Albert Sala que, al desembre passat, ja havia rellevat Jairo Jiménez. Caritg té passat al Navata i al Sant Miquel de Fluvià i en el futbol base del Peralada, Llançà i la Jonquera, entre altres.

Els cistellencs han sumat 7 dels últims 27 punts en joc i estan lluitant per evitar una de les quatre places de descens que hi ha en joc. Caritg ha vist, com en els dos partits que ha dirigit, se li escapaven un total de tres punts en els darrers instants: el dissabte guanyaven 2-3 a l’Alt Empordà de Peralada (i van acabar 3-3) i el cap de setmana anterior empataven 1-1 amb el Llançà (i van perdre 1-2). Sant Pere i Empuriabrava-Castelló B s'escapen El filial de l’Empuriabrava-Castelló va obtenir un triomf vital per no baixa després de superar (1-0) l’Agullana, rival directe, i deixar-lo a sis punts, amb un gol d’Hugo Gerard Tignel (80’). El Sant Pere Pescador, amb els nous reforços, es va desfer del Pals (2-0) amb gols de Mutarr i Ousman i deixen el descens a quatre punts.