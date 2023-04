Quan queden cinc jornades per acabar, l’Escala ho té tot de cara per assolir l’ascens històric a Tercera RFEF. El conjunt d’Arnau Sala continua, per enèsima jornada, líder de Primera Catalana amb cinc punts de marge respecte a l’únic rival directe que té actualment i que li manté el pols, el Vic. El Figueres s’ha acomiadat de tota opció per recuperar la categoria un any després i ara haurà de suar per classificar-se per a la Superlliga Catalana, la nova categoria que hi haurà entre Tercera RFEF i Primera Catalana.

El diumenge passat, l’Escala va vèncer el cuer, el Torelló (2-0), a la segona part gràcies a un gol en pròpia porteria –després d’una centrada de Marí– i a un de penal transformat per Henry, que va agafar la responsabilitat després que el pitxitxi Massó en fallés un la jornada anterior. El Figueres va conservar el tercer lloc –ara, empatat amb el Palamós i el Granollers– després d’un partit boig a Vilatenim amb el Lloret (3-3). El partit va tenir alternances en el marcador i al final se’l podia haver emportat qualsevol dels dos conjunts. El hat-trick del santallogaienc Eric Pimentel no va ser suficient per sumar els tres punts. La propera jornada Aquest dissabte (16.30 h), l’Escala juga al camp del Bosc de Tosca, i el diumenge (16.30 h) el Figueres jugarà el tercer partit seguit a casa davant el Banyoles.