Els rosincs Josep Lluís Martos i Arturo López van participar, entre el 31 de març i el 8 d’abril, en l’edició de primavera del ral·li solidari Maroc Challenge. La prova va transcórrer pel desert del Marroc, amb inici a Saïdia i final a Merzouga. El conjunt rosinc hi va prendre part amb l’equip –i alhora ONG– Pilotes per un Somriure GTR. Martos explica que va ser un ral·li accidentat, ja que només van poder córrer tres de les set etapes perquè va tenir un problema a l’esquena que el va obligar a aparcar la competició.

El rosinc és l’alma mater de l’organització i va exercir de pilot en un ral·li que ja coneixia per haver-hi participat quatre cops, el darrer dels quals a l’hivern passat. Aquesta vegada, el va acompanyar com a copilot Arturo López, col·laborador del Setmanari de l’Alt Empordà.

Els rosincs van córrer el ral·li amb un Subaru Impreza del 2001 i van comptar amb la col·laboració, una vegada més, de la Unió Esportiva Cabanes i de patrocinadors, que van cedir-los material per donar. Precisament, per repartir tot el producte per al Marroc, el Pilotes per un Somriure va comptar amb el suport de diferents equips de Cardedeu, Cervelló, Móstoles (Madrid), Mallorca, Torroella de Montgrí i de les illes Galápagos. En total, l’equip rosinc va poder entregar 230 pilotes, material escolar i fàrmacs.

Martos agraeix el suport dels equips i dels patrocinadors que els van ajudar en aquesta aventura i ja prepara els següents reptes en ral·lis solidaris: a l’octubre anirà a Tunísia i al desembre, de nou, al Marroc, en el Maroc Challenge hivernal.