El Roses B vol deixar la lliga de Quarta Catalana sentenciada aquest dissabte 22 d’abril (17.30 h) al camp de l’Esplais, el seu rival directe. El duel es disputarà al camp del centre històric de Castelló d’Empúries. El filial rosinc és líder amb set punts de coixí i un triomf donaria l’estocada definitiva al conjunt castelloní. Els groc-i-negres, per la seva part, aferren les seves últimes opcions per intentar caçar el lideratge. I és que després d’aquest enfrontament només quedaran quatre jornades de competició i en joc només hi ha una plaça d’ascens.

L’equip de Juan Diego Herrera lidera el grup 30 durant tota la temporada i, a poc a poc, ha anat obrint escletxa per les ensopegades de l’Esplais. El conjunt castelloní va ser, precisament, el primer que li va tirar a terra la muralla, el 10 de desembre, amb un contundent 0-3 a Mas Oliva. Els d’Abdoulie Jallow Cherno s’estiren els cabells per la derrota, el mes passat, a Fortià, rival de la zona baixa. Un triomf aquest dissabte els animaria per intentar atrapar el Roses B. Herrera és conscient que, «si guanyem a Castelló, faríem un pas de gegant i gairebé seria el final de la lliga». Per a Cherno, un triomf els tornaria a fer «estar allà a dalt, a la lluita, i després pot passar de tot en les quatre jornades restants. Fins que matemàticament tinguem opcions, no podem llançar la tovallola». Abans de veure’s les cares, els dos equips van aconseguir la victòria: el Roses B davant el Vilafant (2-0) amb gols de Nelson (63’) i un en pròpia porteria (12), i l’Esplais al camp de l’Armentera (0-2) amb gols d’Ibrahim Zitan (2’) i del pitxitxi Hossni Jelleun (88’). Per darrere seu, i ja sense opcions de títol, però sí d’atrapar el segon lloc, el Sant Miquel de Fluvià va golejar el Recreativo Marca (8-4) i el Vilamalla es va desfer del Sant Llorenç de la Muga (3-0). Hossni-Nelson Pugna dels pitxitxis de cada equip El duel entre el Roses B i l’Esplais posarà a prova l’estat de gràcia dels dos davanters de referència. L’esplaienc Hossni Jelleun és el pitxitxi de la categoria amb 35 gols i en l’últim partit abans de Setmana Santa li’n va endossar sis al Cabanes. Qui va ser jugador del l’Alt Empordà de Vilajuïga, Base Roses, Empuriabrava i Borrassà, entre altres, també és el màxim realitzador del futbol regional gironí. Nelson Hinojosa, clàssic davanter del futbol regional els darrers anys, és el màxim realitzador del filial rosinc amb 21 dianes. Mentre Hossni és l’únic killer de l’Esplais, al Roses B els gols són més repartits, ja que Dídac Descamps i Mouhamed Gueye acompanyen Nelson amb 14 dianes cadascun. El doblet a Mas Oliva A Roses fa setmanes que somien amb un doblet històric. El filial es va recuperar l’estiu de 2021 després d’anys d’absència i té encaminat l’ascens a Tercera Catalana. I el primer equip també té encarrilat pujar, el curs que ve, a una Primera Catalana que va trepitjar per darrer cop el 1995.